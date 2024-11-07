「浪浪」路上亂竄釀車禍害命 「愛爸」判刑過失致死

陳姓男子餵養流浪狗疏於管理，導致犬隻橫穿車道釀致命車禍，被判過失致死罪，處6個月徒刑。（資料照）

2024/11/07 14:15

〔記者王捷／台南報導〕別以為餵養浪浪沒責任，陳姓「愛爸」長期餵養流浪狗，放任浪浪在車道上橫穿，造成蔡姓騎士車禍死亡。台南地院以「不作為犯」的概念，認為陳男因疏忽管理流浪狗對車禍過失負責，以過失致死判處6個月徒刑。

2022年1月間，蔡姓騎士騎車經過安南區城西街巷子時，看到路上有流浪狗，因閃避不及撞上犬隻，機車失控滑倒，經過多次治療，傷重不治，家屬隨後提告，認為長期用剩菜剩飯餵養流浪狗的陳男有過失責任。

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不過陳男辯稱，他不是流浪狗的「飼主」，僅出於憐憫，偶爾用剩菜剩飯餵食，不應該對車禍負責。但證人指出，這些流浪狗對陳男表現出依賴和親密行為，與陳男有一定的親密關係，當陳男走到某處時，浪浪會主動跟上、會靠近陳男撒嬌、磨蹭，陳男也會撫摸回應，顯示陳男與流浪狗間，不只有單純的餵食。

檢方指出，根據動物保護法第7條、道路交通安全規則第140條，寵物餵養者需負有看護管理義務，防止動物危害他人安全。

南院以「不純正過失不作為犯」的法律概念闡述陳男的責任，「不純正過失不作為犯」是一種犯罪類型，強調行為人因未履行應盡的特定義務，以不作為，導致過失結果發生，這種犯行的特點在於，行為人本應該積極作為，例如進行必要的防護或管理，來防止危險的發生，但卻因未作為而導致了過失的結果。

在本案中，陳男對其長期餵養的流浪狗有義務負責監管責任，卻未使用項圈、繩索等方式約束其行動，最終導致他人受傷致死，南院因此認為陳男有過失致死罪，判處6個月有期徒刑，可以易科罰金。

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