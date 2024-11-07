美性侵犯來台出沒雙北地區 未在台涉不法移民署無權強制行為

43歲的美國籍人士Levi Forrest WALLACE。（記者劉慶侯翻攝）

2024/11/07 14:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾有性犯罪前科的美國籍人士「李維（ Levi Forrest Wallace） 」，10月以觀光簽證入台，目前行蹤出現在雙北市。移民署鑑於對方可能帶來的潛在風險目前先將全案予以列管，將待對方90天的簽證到期後，予以遣送出境。

據了解，移民署原研議是一旦尋獲「李維（ Levi Forrest Wallace） 」後，立即將對方予以強制驅逐出境，並未來不得再入境，以保障民眾及社會安全。

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但移民署向台北地檢署申請監聽票、拘票，以便追查對方行蹤和執行相關遣返動作，均被地檢署打回票。檢方認為，對方並未在台涉及不法，和有犯罪動機與企圖，移民署無權妄法。

移民署一度也向美國AIT在台協會請求協助，詢問美方是否有意讓李維返回美國，但也未能獲得美方回應。

據了解，目前移民署桃園專勤隊「有限度掌握對方行蹤」，但無法有任何「實際性的動作」，否則移民署可能觸法並被對方提告。因此，移民署現僅能靜待對方觀光簽證到期，或者對方願自行主動先行離台。

根據美國在台協會訊息指出，43歲的美國籍人士Levi Forrest WALLACE，於2001年在美國俄勒岡州涉及對未成年進行性猥褻，判處有期徒刑90日，緩刑2年。被註記為性犯罪者的對方，於10月2日清晨入台。

移民署等單位是在對方入境台灣後才接到美國在台協會通報，移民署立即展開調查，李維現在並未遭美國政府通緝，但入境後並未依登記在桃園地區的旅館地址居住，目前行蹤不明。

但移民署為維護我國利益及民眾安全，已於接獲美在台會通知後，通報警政署、外交部、勞動部、教育部等相關機關留意及協尋，防止李維取得工作及居留許可。

移民署表示，目前已成立專案小組追查對方行蹤，如經查獲將依「入出國及移民法」相關規定強制驅逐出境，並於對方出境後管制再入境，以保障民眾及社會安全。

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