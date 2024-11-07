美國詐騙案件漸多 刑事局向僑胞線上開講防詐

刑事局預防科長林書立線上向美國僑胞宣導防詐。（記者邱俊福翻攝）

2024/11/07 14:09

〔記者邱俊福／台北報導〕美國詐欺以投資數位貨幣最多，假冒公務機關退款稅收與保險費情況也很嚴峻，為提高僑胞反詐意識，我駐美國芝加哥辦事處聯合大芝加哥急難救助協會，邀請在美國僑胞舉辦「全球AI詐欺趨勢，海外僑胞金融防詐需知」，由刑事局預防科長林書立擔任主談，吸引僑胞一起線上交流互動。

刑事局表示，這次是由駐芝加哥辦事處處長類延峰與僑務委員會專員結合大芝加哥急難救助協會會長陳莎莎、芝加哥中華會館主席創會長項邦珍、華僑文教中心主任蔡季頴及協會副會長、熱血志工協助安排。

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線上報名人數將近300人，除交流諮詢社群媒體帳戶雙重認證議題、debit Card付款安全、帳號密碼保護方式外，刑事局預防科科長林書立也引述巴菲特的說明，介紹AI詐欺訊息已經在美國暴增30倍，連美國總統拜登與川普都被AI深偽開口唱中文歌，我國總統賴清德的520就職演說也被用深偽稱登記帳號密碼可以領政府補助，內容充斥簡體字，可見深偽詐欺時代已經來臨，而且目前已普及到可以用親民價格購買。

刑事局提醒，民眾務必與親友建立通關密語，聽到網路或電話來電談到帳號都要特別提高警覺，國內日前破獲的一個案例顯示，詐騙集團利用國外許多信用卡沒有上限的漏洞，以國外信用卡盜刷名車後，轉賣善意第三人，以逃避警方查扣，因此無論是僑胞或海外留學生都要加以注意。

另呼籲僑胞，主動觀察周圍朋友是否遇到詐騙，成為阻詐先鋒，萬一遇到詐騙要把握黃金48小時報案，跨國間的金融合作攔阻，可以經過警政合作聯合阻斷金流，我國去年就成功協助一名美國僑胞將被騙金額通報澳洲警方成功攔下數百萬台幣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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