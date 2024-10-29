澎湖地檢主動率隊出擊 鐵腕清查廢棄物濫倒處所共10處

澎湖地檢署主動出擊，查緝澎湖縣非法傾倒垃圾處所。（澎湖地檢署提供）

2024/10/29 18:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署吳巡龍檢察官、郭耿誠主任檢察官，今（29）日率同澎湖縣政府環保局、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊環保警察隊、馬公警分局偵查隊、白沙警分局偵查隊、望安警分局偵查隊、憲兵指揮部澎湖憲兵隊、法務部調查局澎湖縣調查站等機關，共同聯合稽查非法傾倒廢棄物案件。

此次查緝地點橫跨澎湖縣馬公市、湖西鄉及白沙鄉等處，共清查轄內10個廢棄物棄置地點，總計查獲16件不法情事。其中6件為涉及違反廢棄物清理法之刑事案件，將由澎湖地檢署分別指揮澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、馬公警分局及白沙警分局積極偵辦；另有10件為行政不法案件，將由澎湖縣政府環保局依法裁罰。

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檢察長陳佳秀表示，澎湖以海洋、觀光立縣，澎湖地檢署一向重視澎湖地區環境之永續發展，檢察官對於違反廢棄物清理法案件之偵辦更是責無旁貸，由澎湖地檢署組成「環保聯合稽查小組」之團隊辦案模式已行之有年，由檢察官指揮調度，並協調溝通相關司法警察機關及行政機關，以迅速追緝不法廢棄物濫倒案件，今日查緝成果豐碩。

澎湖地檢署將持續藉由統合專案團隊，以不定期發動聯合稽查之方式，前往轄內廢棄物傾倒熱點嚴加清查，徹底杜絕不肖人士心存僥倖非法棄置廢棄物，以維護澎湖地區得天獨厚之優美環境。

查緝非法傾倒垃圾，檢查內含物尋找丟棄者資料蛛絲馬跡。（澎湖地檢署提供）

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