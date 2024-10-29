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    當街強拉猥褻小學女童引公憤 桃園18歲男嫌深夜收押

    桃園市1名就讀國小的10歲女童，遭男子當街強拉猥褻、企圖性侵。檢警今天拘捕林嫌到案，檢察官複訊後向桃園地院聲請羈押禁見，經桃院裁准羈押。（翻攝自臉書社團桃園爆報）

    桃園市1名就讀國小的10歲女童，遭男子當街強拉猥褻、企圖性侵。檢警今天拘捕林嫌到案，檢察官複訊後向桃園地院聲請羈押禁見，經桃院裁准羈押。（翻攝自臉書社團桃園爆報）

    2024/10/29 00:03

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市27日上午驚爆10歲國小女童遭到1名剛滿18歲、患有身心障礙林姓男子當街在騎樓強拉禁錮猥褻侵犯，女童當街嘶吼求救，引來住在附近的計程車司搭救、報案；桃園地檢署28日將林嫌拘提到案、移送檢方複訊，檢察官以林男涉犯對未滿14歲女子強制性交未遂、加重強制猥褻罪，有滅證、串證及反覆實施之虞，向桃園地院聲請羈押禁見；桃園地院漏夜開庭審理，深夜11點45分裁准林嫌羈押，未禁見。

    此案27日發生後，警方獲報即追查掌握林嫌身分及行蹤，檢察官28日進行被害女童簡述詢問，發出拘票由前往嫌犯住處拘捕到案，訊後移送檢方複訊，林男要求委任律師陪同應訊，檢察官偵訊時，林男坦承拉扯控制女童行為，但否認意圖性侵。

    不過，檢方在被害人指述及搭救女童的計程車司機作證，直指林男當時曾喝令女童脫下衣服，認定林涉犯對未滿14歲女子強制性交未遂、加重強制猥褻罪，有滅證、串證及反覆實施之虞，訊後於晚間8點10分許向桃園地院聲請羈押禁見。

    經桃園地院漏夜庭訊，法官訊問後，認被告涉犯刑法第224條之1、第222條第1項第2款加重強制猥褻罪，罪嫌重大。雖不能認定有串證之虞，但有事實足認有反覆實施之虞，而有羈押原因，審酌被告犯罪情節所生損害之嚴重程度，認為有羈押必要，但不禁止接見通信。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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