台積電擴大對美投資 賴清德、魏哲家下午5點召開記者會

總統賴清德去年上任前曾前往竹科與半導體業者座談，並參訪台積電全球研發中心，由總裁魏哲家親自接待。（資料照，總統府提供）

2025/03/06 16:08

〔記者陳昀／台北報導〕台積電將對美擴大投資1000億美元，藍營質疑「護國神山」要被搬走，本報曾揭露賴總統早已與台積電創辦人張忠謀、董事長暨總裁魏哲家等人會面商討對策、早一步佈局全球，賴總統下午5點也將偕同魏哲家在總統府共同召開記者會，讓謠言不攻自破。

總統府稍早通知，賴清德總統下午5點將偕同台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會。據悉，針對川普新政，賴總統除了責成行政院、國安會統籌因應之外，也曾分別拜訪台積電創辦人張忠謀，也和台積電董事長魏哲家以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，雙方交換意見、商討對策，對於台積電與半導體產業應處，賴總統早一步已在布局。

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據指出，在台美政府與台積電密切往返的溝通過程中，賴總統指示，原則就是國家利益至上，不急躁，謀定而動，找到台美雙方和台積電最有利的因應方案，也就是賴總統曾多次強調的「把衝擊當作歷史機遇，在歷史機遇上，把台灣做大、做好」。

國安人士說明，賴總統深信在變局中掌握機會者才能站穩腳步、獲得最多利益，政府的責任是傾全力協助台積電在先進製程上持續保持領先，布局全球的同時，也是台積電持續壯大的契機。

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