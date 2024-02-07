惡！桃園廢棄物竟載到嘉義水上偷倒 還挖洞掩埋

嘉義縣環保局與水上分局警方查獲非法傾倒廢棄物。（嘉義縣環保局提供）

2024/02/07 17:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣環保局與水上警分局今天（7日）凌晨2點多在水上鄉查獲有車輛及挖土機作業違法傾倒廢棄物，涉嫌違法傾倒的曹姓司機供稱，這批營建廢棄物是從桃園市運來，還未領到酬勞就被逮捕，經調查後移送法辦。

嘉義縣環保局說，今天凌晨水上分局夜間巡邏，經過水上鄉溪洲村溪洲段台82快速公路下交通用地，發現有可疑車輛及挖土機在作業，警方連繫環保局人員到場，現場見已被挖土機開挖出坑洞，當場查獲1曳引車正在傾倒建築廢棄物混合物，稽查人員立即制止，經查車輛未領有廢棄物清除、處理許可文件。

請繼續往下閱讀...

曹姓司機聲稱，廢棄物於桃園市載運，在臉書社團看到有載運土方工作，向對方聯繫，載運完成後到嘉義縣水上鄉，由接應人員帶領到現場掩埋，他心想棄置地點處偏僻，應無人發現，但還未完成就被發現，酬勞也未取得。警方偵訊後，將曹姓司機移送嘉義縣地檢署偵辦，曹姓司機將面臨1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，現場犯罪工具曳引車及挖土機各1部，經檢方指示當場查扣。

嘉義縣環保局長張輝川說，嘉義縣「檢調警環結盟」打擊環保犯罪運作機制從不鬆懈，年節期間加強巡邏，環保局跟警察局去年底建立車牌辨識系統，今年由環境部挹注經費進行強化，呼籲土地使用人、管理人及所有人，應善盡土地管理責任，加裝監視器、加強巡視或其他可行性防制措施，防止非法傾倒廢棄物。

嘉義縣環保局與水上分局警方查獲非法傾倒廢棄物。（嘉義縣環保局提供）

嘉義縣環保局與水上分局警方查獲非法傾倒廢棄物。（嘉義縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法