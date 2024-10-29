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    越南媽媽飄洋過海來台尋親卻迷途 暖警助母女團聚

    母女倆高興的與員警合影。（警方提供）

    母女倆高興的與員警合影。（警方提供）

    2024/10/29 18:16

    〔記者許國楨／台中報導〕一名越南媽媽思女心切前天搭機來台，想要給在台工作女兒一個意外驚喜，未料才抵台中就因人生地不熟迷途，所幸有熱心民眾發現其困境，一路帶到警所求助，員警先用GOOGLE翻譯與她溝通得知原委，再透過外事系統查詢終於成功聯繫上女兒，兩人在派出所內團聚深情相擁，場面溫馨。

    台中市第五分局北屯派出所，當天接獲熱心民眾帶著一位外籍女子求助，民眾表示，稍早在附近超商見該女子在路上徘徊，神情焦慮，似乎遇到了困難主動詢問，不料一交談發現女子中英文都不會說，雙方因為語言不通，決定帶她向警方求助。

    經了解，女子為越南籍，值班員警阮文舉立即運用GOOGLE翻譯與她溝通，得知她專程從越南來台，目的是探望在台中工作的女兒，卻在搭乘火車抵達台中後就迷路了，在語言不通加上人生地不熟下，不知所措，警方了解來龍去脈後，根據女子所提供的零散信息，利用外事系統進一步查詢，終於成功聯繫上在台工作女兒。

    女兒聞訊立即趕到派出所與母親團聚，兩人在派出所內深情相擁，感動不已，除連連向警方致謝，感謝員警的熱心協助，讓他們能夠在異鄉團聚，更讓她感受到台灣人特有的溫暖與友善。

    第五分局呼籲，外籍旅客若遇到困難，可向警方或相關單位尋求協助，警方秉持服務精神，竭誠協助各國民眾解決問題，讓每位來訪台灣的旅客都能有一段安心愉快的旅程。

    女兒（圖中間）聞訊立即趕到派出所與母親團聚。（警方提供）

    女兒（圖中間）聞訊立即趕到派出所與母親團聚。（警方提供）

    警方協助越南媽媽找女兒。（警方提供）

    警方協助越南媽媽找女兒。（警方提供）

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