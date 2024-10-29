杜絕校園周邊賭博歪風 警取締棋牌社學生社群揪打牌

新北市警淡水分局在淡江大學學區附近一間棋牌社，查獲非法聚賭，帶回六人法辦、裁罰，避免學生沉迷、誤入歧途。（記者吳仁捷翻攝）

2024/10/29 13:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區淡江大學旁一間棋牌社公然在學生社群攬客，挑明100底、200底缺咖，點名在淡水金雞母開賭，警方憂心棋牌社、麻將會館、桌遊看似合法，掩護公然揪賭、聚賭，不乏沉迷學生將生活費、房租花在賭博上，嚴重影響學習，警方埋伏查獲聚賭，查獲4名賭客，籌碼及賭資，依賭博罪嫌送辦。

淡水警分局表示，近年棋牌社團等休閒活動場館看似合法娛樂場所，實則掩護非法賭博，許多場所緊鄰大學學區、住宅區，利用網路等宣傳手法吸引學生、民眾聚賭，學生還將生活費、房租參賭，影響甚鉅，成為治安隱憂。

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淡水警方晚間網路巡邏，發現淡江大學旁一間棋牌社在社群媒體Threads招攬賭博，員警喬裝成顧客及路人裡應外合，當其中一桌4名男女賭完離去，在門口更換現金賭資之際，被一旁警察錄影蒐證，隨後當場逮捕，查扣相關賭博贓證物。

員警將36歲陳男、42歲嚴男、46歲柯男、49歲魏女4名顧客、23歲歐姓員工及42歲負責人談帶回偵訊送辦、裁罰，依第三方警政通報新北市政府公安小組查處。

淡水警分局長彭正中表示，警方持續掃蕩任何以桌遊、麻將館等合法名義掩護非法、掛羊頭賣狗肉方式從事賭博違法行徑，防止賭博問題在學生群體擴散，進一步危害學校周邊治安，展現警方掃除學區賭博歪風的決心，提醒相關業者切勿以身試法。

新北市警淡水分局在淡江大學學區附近一間棋牌社，查獲非法聚賭，帶回六人法辦、裁罰，避免學生沉迷、誤入歧途。（記者吳仁捷翻攝）

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