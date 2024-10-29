青春、財產兩頭空 台東婦燒床靜待就逮

李嫌自行掏出犯案用打火機，還試點燃給警消看。（記者劉人瑋攝）

2024/10/29 13:45

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市昨晚發生一起縱火案件，李姓婦人（60歲）與先生吵架作勢燒房間，先生卻刺激她「有種燒燒看！」李婦還當真放火燒房。其實早在事發前2小時就有人因其夫妻吵架報案，未料警方再次到場則是屋內冒出濃煙，所幸丈夫及時撲滅，但婦人仍氣憤難耐，直抱怨財產皆被丈夫揮霍殆盡、浪費青春，犯行全坦承。

其實整起事件最害怕的是鄰居，鄰居表示，和李嫌常因細故多有紛爭，車輛也塞金紙，聽聞婦人燒房間，最擔心的還是自家小孩還在樓上睡覺，「實在不想再跟她耗下去，但也不知該搬到哪」。李嫌今早出院，警方目前將依公共危險進行偵辦，而李嫌丈夫身上多處傷口則自稱是滅火造成，未有大礙。

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涉嫌縱火燒房的李婦自稱，自己因晚上和丈夫爭吵，聽對方說道「你現在60歲了，還能幹嘛？」想到自己青春就耗在丈夫身上，甚至勞力士、鑽戒全都變現為其還卡債，人財兩失，氣得回房潑灑燃油要燒自己房間。

李嫌說，當時丈夫見狀竟說「你有種燒燒看」，「那我就燒給你看！反正是我自己的房間！」並將廢紙點燃後丟到澆滿油的床上，瞬間燃起大火。警方表示，李嫌同時也將燃燒中的紙團丟往先生，幸未燃起。

李嫌在現場愈說愈氣憤，同時也掏出打火機道「我就是拿這隻打火機點燃的！」然後還「試點」3下。只見火光一出眾人又冒冷汗，心想「這是哪招？」連忙制止。李嫌仍怒道，就是要證明打火機可以點燃，火是自己放的「我不會逃跑、也承認犯行」。

李嫌盡訴自己多年委曲，許多鄰居也只能躲起觀望，並表示，也不知她的委曲是真的假的，但「我的恐懼是真的」。

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