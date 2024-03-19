基隆麻雀館招募會員切磋牌技？警搗破職業賭場

基隆市成功一路上麻雀館，涉嫌暗地提供籌碼讓賭客對賭輸贏，還向每位賭客收取抽頭金。黃姓負責人與盧姓女員工依賭博罪嫌移送法辦。 （記者林嘉東攝）

2024/03/19 14:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市成功一路上一家麻雀館，平時打著麻將競技協會名義，招募會員切磋牌技，暗地提供籌碼讓賭客對賭輸贏，還向每位賭客收取每1將100元清潔費；警方蒐證認定店家向賭客收取的清潔費就是抽頭金，昨前往查緝，警詢後，今將黃姓負責人與盧姓女員工依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，這家麻雀館平日對外招收會員，讓會員可以上門切磋麻將技術，暗地裡卻提供籌碼，作為同桌賭客對賭輸贏後，換現金的依據。

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基隆市警局督察科靖紀小組暗中蒐證，店家提供籌碼讓賭客對賭，還向每位賭客收取1將100元清潔費，作為抽頭金抽頭牟利；靖紀小組掌握店家賭博事證後，昨天下午2時許會同一分局忠二路派出所、偵查隊等20多人前往查緝，查獲店內共有8桌賭客，搜出面額10、50、100等不同面額籌碼、1萬3500元抽頭金；警方詢後，將黃姓負責人、盧姓女員工、30名賭客帶回偵辦。

黃男喊冤表示，來麻雀館打麻將的客人都是純娛樂，彼此切磋牌技，沒有賭博行為，店家也沒有向客人收取抽頭金，1萬3500元是店家向客人收取的清潔費，客人間打麻將的輸贏與店家無關。

警方調查，這家麻雀館取得棋牌社營業執照已經營年餘，竟以合法棋牌社為名，掩護非法賭博；案經2個月蒐證，認定店家向客人收取的100元清潔費是抽頭金，並於詢後將黃姓、盧女依賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦，另30名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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