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掛羊頭賣狗肉！合法棋牌社假切磋真賭博 中警迄今抓8件177人

台中有棋牌社假切磋牌技真賭博。（警方提供）

台中有棋牌社假切磋牌技真賭博。（警方提供）

2023/09/17 17:07

〔記者許國楨／台中報導〕賭博形式推陳出新，有業者用「棋牌社」、「麻將棋藝社」名義包裝，向市府取得合法商業登記卻掛羊頭賣狗肉，以切磋牌技為名揪眾開賭，甚至因不法分子、黑幫依附，常因利益糾紛滋生事端，形成犯罪溫床，台中市警局為此強力取締，今年迄今已查獲8件177人。

台中市刑大今天指出，警方防止變相賭博行為，透過主動查訪或民眾檢舉，發現該類棋牌社（協會）多透過臉書社團刊登貼文，以合法登記、年輕工作人員、全新電動麻將桌、學生優惠價及提供飲料、美食等廣告詞招募不特定人加入會員，另創建LINE群組供會員聯繫、邀集會員前往社址打麻將、棋牌對賭。

期間以人頭數、分鐘數計價，向會員收取開桌費作為抽頭金，也提供籌碼或撲克牌供會員計算賭資及兌換現金，更有業者為提高討論度及貼文觸及率，不定期舉辦麻將、棋牌大賽，以有限名額、高額獎金等方式吸引民眾，搭配免入會費、四人同行享折扣等行銷手法，大量吸收新進會員，從中牟取不法利益。

而台中市警局統計，今年迄今已查獲轄內依法商業登記、成立協會卻涉嫌麻將、棋牌賭博案件，共計8件177人；局長李文章表示，三五好友相約打牌，是國人常見的休閒娛樂活動，近期棋牌社（協會）團體蓬勃發展，部分民眾為加強遊戲體驗而加賭財物，已逾越法律界線，可處賭客每人5萬元罰金，負責人則依賭博罪送辦。

警方將持續推行「7328警政策略」，針對犯罪疑慮處所加強查緝，從源頭阻斷不法行為，違法經營賭博之棋牌社（協會），將全面移請市府依法裁處，結合第三方警政策略強力打擊，民眾如發現不法，請撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資，一同維護善良風俗、淨化本市治安。

台中警方今年迄今已查獲8件177人。（警方提供）

台中警方今年迄今已查獲8件177人。（警方提供）

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