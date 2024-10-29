為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「長泰」操演傳意外！休旅車撞軍卡 再被機車追撞釀3傷

    台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車事故，休旅車的車頭幾乎全毀。（朴子警分局提供）

    台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車事故，休旅車的車頭幾乎全毀。（朴子警分局提供）

    2024/10/29 13:19

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕長泰19號演習昨在嘉義縣海線地區操演時，有軍用卡車停在路邊被休旅車側撞，站在軍卡後方指揮的軍人被撞傷，騎機車跟在休旅車後的16歲少女煞車不及追撞，休旅車駕駛、被撞軍人與女騎士3人受傷都送醫，事故原因正由朴子警分局交通事故處理小組調查釐清中。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心是在昨晚7時56分接獲通報，指六腳鄉十字橋附近發生車禍，立即派遣人車前往，抵達後為汽、機車車禍，現場有傷者3名，分別是年約29歲與50歲的男性及年約17歲女性，都意識清楚、肢體受傷，給予相關救護處置，分別送往嘉義長庚醫院及北港媽祖醫院救治。

    朴子警分局初步調查，50歲沈姓男子駕駛休旅車沿台19線外側一般車道由南往北直行，行經六南村台19線80.35公里處，不明原因偏離車道撞擊靜停在道路旁的軍用卡車及站立於軍車後方29歲鄭姓男子，後方騎乘普通重機車的16歲李姓少女閃避不及由後撞擊沈男的休旅車。

    朴子警分局表示，3人經實施酒測後都無飲酒情事，呼籲駕駛車輛應注意車前狀況及保持安全距離，並遵守交通規則，維護自身及他人行車安全。

    台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車後遭機車追撞的連環車禍。（朴子警分局提供）

    台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車後遭機車追撞的連環車禍。（朴子警分局提供）

    台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車後遭機車追撞的連環車禍，造成3人受傷送醫。（嘉義縣消防局提供）

    台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車後遭機車追撞的連環車禍，造成3人受傷送醫。（嘉義縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播