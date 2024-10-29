「長泰」操演傳意外！休旅車撞軍卡 再被機車追撞釀3傷

台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車事故，休旅車的車頭幾乎全毀。（朴子警分局提供）

2024/10/29 13:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕長泰19號演習昨在嘉義縣海線地區操演時，有軍用卡車停在路邊被休旅車側撞，站在軍卡後方指揮的軍人被撞傷，騎機車跟在休旅車後的16歲少女煞車不及追撞，休旅車駕駛、被撞軍人與女騎士3人受傷都送醫，事故原因正由朴子警分局交通事故處理小組調查釐清中。

嘉義縣消防局勤務指揮中心是在昨晚7時56分接獲通報，指六腳鄉十字橋附近發生車禍，立即派遣人車前往，抵達後為汽、機車車禍，現場有傷者3名，分別是年約29歲與50歲的男性及年約17歲女性，都意識清楚、肢體受傷，給予相關救護處置，分別送往嘉義長庚醫院及北港媽祖醫院救治。

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朴子警分局初步調查，50歲沈姓男子駕駛休旅車沿台19線外側一般車道由南往北直行，行經六南村台19線80.35公里處，不明原因偏離車道撞擊靜停在道路旁的軍用卡車及站立於軍車後方29歲鄭姓男子，後方騎乘普通重機車的16歲李姓少女閃避不及由後撞擊沈男的休旅車。

朴子警分局表示，3人經實施酒測後都無飲酒情事，呼籲駕駛車輛應注意車前狀況及保持安全距離，並遵守交通規則，維護自身及他人行車安全。

台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車後遭機車追撞的連環車禍。（朴子警分局提供）

台19線嘉義縣六腳鄉六南村段發生休旅車側撞路旁軍用卡車後遭機車追撞的連環車禍，造成3人受傷送醫。（嘉義縣消防局提供）

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