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    小心上當！詐團設局詐帳號 還冒名向親友借錢

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    2024/10/26 16:14

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團近期出現設局盜取個人通訊軟體的帳號及號碼後，立即冒名向親友借錢，誘騙匯款行詐，中部地區有名王姓女子就因遭冒名，讓她的女同事受騙。刑事局預防科今提醒民衆小心上當。

    刑事局表示，王女於不明的購物網站留下自己的通訊軟體「whatsApp」帳號及號碼，不久後收到一不明簡訊表示「whatsApp」帳號異常，需要重新驗證，否則將永久刪除帳號。

    王女不疑有他依照指示點擊驗證連結，並將個人基本資料、手機號碼等資料填寫送出；送出後該不明連結繼續要求輸入驗證碼，同時間王女通訊軟體亦顯示其帳號驗證碼，致王女誤信該不明連結內容的真實性，配合該驗證流程而交出自身帳號之驗證碼，從而讓不法分子盜用王女帳號身分。

    隔天上班時間，王女困惑林姓女同事告訴她已依指示匯款，等到下班後查看「whatsApp」她與林女有一屏蔽封存之對話紀錄，解開後查看發現她依不明連結驗證帳號後，不法分子旋即登入她帳號向林姓女同事表示急需借錢，始驚覺帳號遭他人盜用。

    刑事局表示，近年盜用帳號資安事件頻傳，民眾勿於不明網頁、連結輕易留下個人聯繫方式與基本資料，不法分子會利用民眾愛撿便宜或恐懼等常見心理，寄發釣魚訊息聲稱優惠到期或即將刪除帳號，騙取被害人帳戶或信用卡驗證碼，進而盜刷信用卡，甚或盜用帳號要求帳號所有人之親友趕緊匯款。

    而遇到借錢的親友應詢問彼此才知道的「通關密語」外，另可以檢查自身的通訊軟體帳號，是否有不明的裝置登入，若發現異常，應立即登出該裝置，以確保帳號安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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