婦領30萬遭察覺有異 警攜被害人逮車手

警方將車手楊姓男子逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/10/26 16:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕57歲封姓婦人今年8月透過網路被詐騙集團誘騙投資，詐團於是派員於前日與封婦相約面交30萬元。封婦赴約前至銀行取款，被行員發現有異並報警，經過解釋封婦得知自己被騙，隨即與警方合作假意赴約，警方順利將車手逮捕，還搜出毒品，將其依法送辦。

據了解，封婦今年8月透過Facebook點及投資廣告，依照廣告上流程加入投資群組，詐團成員在群組中自稱「老師」，標榜跟著他投資穩賺不賠，並連續數日分享他人投資大賺訊息。

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封婦越聽越心動，表明願意投資，於是與詐團相約面交。24日上午，封婦前往樹林區某銀行提領30萬元現款，行員一眼看出封婦受騙遂報警。警方趕抵，向封婦解釋後，她才了解自己受騙，還好行員報警及時。

封婦隨後配合警方辦案，來到樹林區中山路一段連鎖速食店面交，果然車手依約出現，埋伏的員警一擁而上，將車手順利逮捕，並在他身上搜出0.9公克安非他命。32歲楊姓車手向警方供稱，他是受雇於人，不知道詐團背景，並承認吸毒，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法、毒品等罪嫌，將楊男送辦。

樹林警分局長林國民呼籲，詐團常針對民眾欲快速獲利的心理，透過各種交友軟體或社群媒體搭訕，利用話術誘導安裝假投資APP，製造出快速獲利假象，但天下沒有穩賺不賠的投資，任何投資行為前應保持謹慎，務必多方查證，切勿輕信「穩賺不賠」、「保證獲利」等誘惑。如遇疑似詐騙情況，可撥打165 及 110報警諮詢，避免受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在楊姓男子隨身物品中找到安非他命、吸食器等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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