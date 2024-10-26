工程師涉用程式搶票當黃牛 士檢諭令10萬交保

警方清點查扣的各類演唱會門票券。（資料照）

2024/10/26 16:05

〔記者王定傳／台北報導〕台北市刑警大隊繼查獲劉姓夫妻檔及18歲黃姓高中生販售黃牛案後，昨再逮獲在網路經營「史考樂家族售票平台」粉絲專頁的邱姓黃牛，查扣周杰倫演唱會36張預訂票券訂金、「阿妹」張惠妹票券38張、張學友票券4張，及其他各類門票券數十張；士林地檢署複訊後依違反文化創意產業發展法，諭令邱男10萬元交保，並限制出境出海。

警方表示，37歲的邱男2年前原是企業公司的電腦工程師，因喜愛韓團BLACKPINK，卻搶不到門票，憤而鑽研非法搶票程序，在自己寫程式搶票中，發現當黃牛很賺錢，便索興辭職當起專業黃牛。

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北市刑事警察大隊偵二隊鎖定在臉書經營「史考樂家族售票平台」的邱嫌，對方粉絲專頁擁有8千人，邱便當作客戶，自己涉嫌使用大量假帳號等虛偽資料，利用搶票程式連線演唱會門票售票系統，大量取得演唱會取票序號，再以數倍票券價格出售，獲得不法暴利。

專案小組於25日前往新北市汐止查緝邱嫌到案，查扣演唱會票券、現金禮券等證物。查出邱嫌因自己寫程序功力不足，所以網上找來中國工程師配合，利用「搶票機器人」進行搶票。

警方調查，邱男販售周杰倫的演唱會門票，光預收36組門票序號費用的訂金就高達30萬。至於張惠妹的黃牛價格不如預期，所以他退訂部分門票，還有其他的演唱會門票則沒有加價很多就拋售，以便換取現金使用。

檢方今晨複訊後認為邱嫌涉違反文化創意產業發展法「以不正方式購票」、刑法行使偽造準私文書等罪嫌，諭令交保10萬元，並限制出境出海。

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