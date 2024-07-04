為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

加入投資群組還沒賺到錢 就被「理財專員」騙走1百萬元

警方查扣詐騙集團車手用來行騙的假文件。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣詐騙集團車手用來行騙的假文件。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/04 12:49

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓男子透過網路輾轉加入詐騙集團成立的股票投資群組，他一時不察，以為真能穩賺不賠，先後與車手假扮的「理財專員」面交2次，被騙走1百萬元。李事後察覺不對，向台北市刑警大隊報案，警方要李假裝繼續受騙、面交，同時派員在面交地點埋伏，先後逮到阮姓車手與王姓車手頭，將他們依詐欺罪嫌送辦。

台北市刑大今天宣布偵破此案，原來李姓男子先前透過網路廣告，輾轉加入詐騙集團成立的通訊軟體群組，該詐團自稱是「森林投資公司」，每天在群組內報明牌，聲稱有特殊管道投資股票，能夠穩賺不賠、獲利翻倍。李信以為真，先後依對方所說，從今年3月至上月底，先後2度與車手假扮的「理財專員」碰面，被騙走1百萬元。

李事後越想越怪，懷疑自己遇詐，他於是向北市刑大報案求助。警方釐清來龍去脈後，發現他遇上典型的假投資詐騙，要他將計就計、繼續假裝被騙，同時與對方相約在蘆洲第三度面交；警方實際上則是派員在面交地點埋伏，員警見到阮姓車手出現，隨即上前逮人。

不過，警方逮人之際，發現路旁有輛轎車迅速離去，警方研判該車可能就是監控面交的車手頭所駕駛。警方根據車籍資料，研判車手頭是23歲王姓男子，循線到台北市萬大路埋伏，當晚趁王與女友回家時上前逮人。

據了解，王否認自己是車手頭，還說當時只是恰好經過蘆洲，但警方根據其通聯，戳破他謊言，當場將他逮捕，他事後也被新北地方法院收押禁見。

警方呼籲，以高獲利投資名義的群組，均是詐騙手法，請民眾勿任意加入，避免受騙，警方也將持續打擊詐欺犯罪，提供民眾安全之生活環境，維護民眾生命、財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣詐騙集團車手用來行騙的假證件。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣詐騙集團車手用來行騙的假證件。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
前台灣拳王 淪竹聯詐團監控手
2024/07/04 05:30

前台灣拳王 淪竹聯詐團監控手
代耕農夥清潔工及無業男 號召投資杜拜賽馬吸金逾3千萬
2024/06/30 17:08

代耕農夥清潔工及無業男 號召投資杜拜賽馬吸金逾3千萬

2024臺東聲音藝術節 7/19跨域演出 聲到人到
辯稱自己也被騙沒用！帳戶淪詐騙工具視為共犯 判賠300萬
2024/06/30 10:42

辯稱自己也被騙沒用！帳戶淪詐騙工具視為共犯 判賠300萬
認識本尊還被騙 地產大亨誤信假謝金河 遭詐1.7億
2024/07/02 05:30

認識本尊還被騙 地產大亨誤信假謝金河 遭詐1.7億

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播