加入投資群組還沒賺到錢 就被「理財專員」騙走1百萬元

警方查扣詐騙集團車手用來行騙的假文件。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/04 12:49

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓男子透過網路輾轉加入詐騙集團成立的股票投資群組，他一時不察，以為真能穩賺不賠，先後與車手假扮的「理財專員」面交2次，被騙走1百萬元。李事後察覺不對，向台北市刑警大隊報案，警方要李假裝繼續受騙、面交，同時派員在面交地點埋伏，先後逮到阮姓車手與王姓車手頭，將他們依詐欺罪嫌送辦。

台北市刑大今天宣布偵破此案，原來李姓男子先前透過網路廣告，輾轉加入詐騙集團成立的通訊軟體群組，該詐團自稱是「森林投資公司」，每天在群組內報明牌，聲稱有特殊管道投資股票，能夠穩賺不賠、獲利翻倍。李信以為真，先後依對方所說，從今年3月至上月底，先後2度與車手假扮的「理財專員」碰面，被騙走1百萬元。

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李事後越想越怪，懷疑自己遇詐，他於是向北市刑大報案求助。警方釐清來龍去脈後，發現他遇上典型的假投資詐騙，要他將計就計、繼續假裝被騙，同時與對方相約在蘆洲第三度面交；警方實際上則是派員在面交地點埋伏，員警見到阮姓車手出現，隨即上前逮人。

不過，警方逮人之際，發現路旁有輛轎車迅速離去，警方研判該車可能就是監控面交的車手頭所駕駛。警方根據車籍資料，研判車手頭是23歲王姓男子，循線到台北市萬大路埋伏，當晚趁王與女友回家時上前逮人。

據了解，王否認自己是車手頭，還說當時只是恰好經過蘆洲，但警方根據其通聯，戳破他謊言，當場將他逮捕，他事後也被新北地方法院收押禁見。

警方呼籲，以高獲利投資名義的群組，均是詐騙手法，請民眾勿任意加入，避免受騙，警方也將持續打擊詐欺犯罪，提供民眾安全之生活環境，維護民眾生命、財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣詐騙集團車手用來行騙的假證件。（記者王冠仁翻攝）

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