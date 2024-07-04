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美容診所女店長猛塗精華露沒在客氣 業務侵占判刑半年

姚姓女店長常未經同意就私自使用診所給貴賓專用的保養品，被告業務侵占，台北地院判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。（情境照）

姚姓女店長常未經同意就私自使用診所給貴賓專用的保養品，被告業務侵占，台北地院判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。（情境照）

2024/07/04 12:38

〔記者張文川／台北報導〕台北市大安區一家美容診所的姚姓女店長，常未經同意就私自使用診所給貴賓專用的保養品，方姓老闆發現，控告她業務侵占，姚女辯稱是用來向顧客示範效用，但店員與美容師作證說常看到姚女擺著試用品不用，專門使用美容室檯車上的保養品且「用量很兇」；台北地院法官認定姚女侵占公司資產，依業務侵占罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，姚姓女店長於2020年12月至2021年10月在該美容診所擔任店長，明知美容室檯車上的「青春無敵抗皺全效精華」、「青春無敵抗皺澎彈霜」、「精純舒芙修護露」等保養品，是專門提供給有購買保養課程的貴賓專用，姚女卻持續塗抹在自己臉上，檢方認定她侵占的保養品共價值2萬多元。

北院審理時，姚女向法官宣稱，由於有客人反映保養品的品質有差異，她為了確認品質，才親自塗用以展示保養品的功效，她也承認偶爾會使用已拆封的保養品。

蘇姓女同事證稱，常常看到姚女使用公司在賣的保養品，「臉有濕濕油油的樣子」，也看過姚女在臉上拍打精華液；林姓美容師證稱，共事期間只要上班日的早上，都會看到姚女在擦抹美容室檯車上保養品。

法官勘驗診所開檢討會的錄影紀錄顯示，有員工報告「保養品用量很兇，與店長每天使用有關」，姚女回稱「有時候我臉很乾，擦一下，擠兩滴」，同事質疑她「不只用兩滴」，姚女又說「那我臉乾怎麼辦？」坐實姚女私自取用有買課程的貴賓專用保養品的事實。

合議庭審酌姚女為EMBA碩士，從事醫美23年，診所有提供試用品專區，姚女卻恣意取用客人專用的產品，逾越店長的合理使用範圍，造成公司受到財產損失，業務侵占罪法定刑度為6月以上、5年以下，考量她沒前科、與診所達成賠償調解，量處6月徒刑得易科罰金。

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