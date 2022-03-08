感人判決！貧困3寶爸侵吞貨款 法官語重心長勸諭

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/08 20:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有溫度的判決！新竹市卓姓送貨員因有3個年幼小孩要養，貧困之餘將所收貨款7萬500元侵吞入己，事後法官調查，卓男確實養家活口有困難，連剛生第3胎出狀況的妻子都沒法好好坐月子，法官在判決書中語重心長希望他今後好好做人，不要再讓太太更加辛苦！

判決書指出，卓男任職於新竹市某宅配公司擔任送貨員，負責寄送包裹與代收貨款，2020年11月23日向客戶收取7萬964元貨款，卻僅繳回465元給公司，將其餘貨款7萬500元侵占入己，經公司職員發覺有異報警處理而查獲。

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全案發生間隔5個月後，法官進行審理準備程序時，卓男表示尚未能籌措到足額的款項，希望能分期還款給公司，因為妻子產下3女時，子宮破裂出血住院，還欠醫院醫藥費2萬元，也還欠前房東房租而被房東趕走，全家是在社工協助幫忙下，才住進社會住宅，卓男有3個孩子要養，最大的才3歲多，太太因為要照顧小孩沒辦法工作，他雖然想去當外送員但買不起智慧型手機，太太月子也沒有好好做，真的覺得很後悔，對於侵占公司款項覺得非常抱歉。

法官查詢卓男全戶戶籍資料後，查得他確實有3個孩子，最大的不過3歲多，最小的也才5個月，卓男聲稱因經濟狀況不佳、承擔家庭經濟壓力下，才會犯下本案等語，並非全然不可採信。

然而卓男現在卻只從事打零工，月收入不過才2萬多元，養家活口實在有困難，法官認為卓男應該盡力找尋其他較為穩定工作，甚至盡力嘗試與公司達成協議，希望能回去工作，積欠公司的貨款也可以從薪水中分期扣除，雖然其信用已因自己行為而破壞，但是否能得到公司諒解，就要看卓男自己的努力，為了家庭、孩子，卓男絕對不能安於現況，非得更加努力不可，更絕對不可以再觸犯法律而犯罪，否則於刑罰累加之下，勢必非得入監服刑，屆時家庭失去唯一經濟來源，太太和孩子又該如何是好？都已經沒有讓太太好好做月子，就不要再讓太太更加辛苦了，法官說，在審理準備程序時已經講了很多，真的希望被告能夠聽得進去，也不希望最後變成法官的一廂情願而已。

最後法官依業務侵占罪判卓男徒刑6月，得易科罰金，未扣案之犯罪所得7萬500元沒收。

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