「沒留指紋」欲蓋彌彰 女會計監守自盜298萬被判3年

高市保險櫃298萬元竊案，查出女會計監守自盜。（情境照）

2021/06/16 12:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家連鎖汽車旅館，2018年存放在保險櫃的298多萬元現金不翼而飛，檢警遍尋辦公室內蛛絲馬跡，花近1年時間偵查後，將蔡姓女會計涉嫌監守自盜起訴，橋頭地院依據經常使用保險櫃的蔡女竟未留下任何指紋，並且未通過測謊，依業務侵占罪判她3年徒刑，並追討298多萬元款項。可上訴。

判決指出，蔡姓女子自2017年2月擔任一家連鎖汽車旅館會計，公司負責人及其兒子另同時經營3家汽旅，4家旅館每月數百萬元的的財務收支均由蔡女負責。

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2018年7月30日上午，蔡女向老闆通報，會計辦公室內保險櫃疑遭不明人士打開並竊走其內現金，事後依帳冊推算，失竊金額為298萬998元，警方調閱公司10處監視器未發現有外人侵入，保險櫃、門窗亦無遭人破壞，僅在保險櫃門上採得一枚公司負責人之子的指紋。

經查，保險櫃僅有兩把鑰匙，除了蔡女之外，另一把由董事長保管，擔任副理的兒子是案發當天到現場，直接開保險櫃門查看，因而留下指紋。

全案檢警偵查近一年後發現，有公司職員在案發前2天看見蔡女使用醫療用手套，蔡女自稱平日下班前都會將已核對完之營收款放入保險櫃並上鎖，在如此頻繁使用保險櫃之情況下，警方竟在保險櫃內外都沒有採到蔡女指紋，且未通過測謊，讓案情直轉急下，將蔡女改列被告起訴。

橋頭地院審理認定，蔡女案發前，已刻意將保險櫃內外可能留下自身指紋之處擦拭完畢，之後在工作時戴上手套，避免再度在保險櫃上留下自己的指紋。保險櫃上有其指紋才正常，如此人力加工，是欲蓋彌彰。

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