轎車撞成廢鐵！國3沙鹿段清晨車禍4人送醫 17歲少年命危

黃男駕駛的轎車嚴重受損，車上4人皆受傷送醫。（民眾提供）

2024/07/04 11:39

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午5時28分，國道3號南向174.9公里（沙鹿路段）發生一起車禍，造成4人受傷送醫！其中一名未成年蔡男頭部重創，顱骨、頸椎骨折，一度沒有呼吸心跳，經送往童綜合醫院急救後恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查指出，今天上午5時28分，黃男（19歲）駕駛轎車行駛國道3號南向174.9公里（沙鹿路段），在中線車道疑操作不當，碰撞外側的1輛半聯結車，再撞及外側護欄而肇事，導致後方1輛轎車行經時輾壓到散落物而造成車子毀損。

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黃男駕駛的轎車上4人皆受傷送醫，被分別送往沙鹿光田醫院及梧棲童綜合醫院，其中，17歲蔡男頭部重創，顱骨、頸椎骨折，到院時無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，目前還在加護病房觀察；副駕駛座的18歲蔡女，到院時意識不清，經急救後意識清楚，身上有多處擦傷，腳踝有撕裂傷，目前住院中。

另坐在後座的16歲陳姓少年，多處擦傷，唇部有撕裂傷，目前留院觀察中；19歲駕駛黃男，頭部與雙手擦挫傷，檢查治療後，目前已出院返家休養。

警方表示，該案的駕駛人皆無飲酒情形，肇事經過及肇因，正持續調查釐清中，並呼籲民眾建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況應保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

被撞到的半聯結車。（民眾提供）

國道3號南向沙鹿段發生車禍，路上滿佈散落物，造成1輛轎車行經車損。（民眾提供）

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