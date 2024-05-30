英勇畫面曝光！高中生6入火場 打赤膊扛出受困老翁

興華高中生林雅各英勇扛出受困火場的賴姓老翁。（賴家鹹酥雞提供）

2024/05/30 16:12

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勇！苗栗興華高中角力選手路過6進火場 救出受困7旬老翁

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中二年級角力選手林雅各昨（29）日清晨6度衝入失火民宅，救出受困的7旬老翁，奮勇冒險救人畫面被火場旁店家監視器拍下，過程中，林雅各一度脫去上衣，發揮角力運動專長，將老翁扛出。

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根據火場旁賴家鹹酥雞的監視器畫面顯示，失火民宅不斷冒出濃煙，林雅各多次進出火場，協助報警的超商店員及周邊民眾也在門口幫忙看照、搧煙。林雅各進出第3趟後，可能因火場內高溫濃煙，不斷咳嗽，他脫掉T恤，上半身打赤膊，再深吸一口氣，持續出入火場，直到第6次將老翁扛在肩膀上逃出火場。

興華高中校長胡文生說，林雅各是原住民，家境清寒、是低收入戶，不顧自身危險，英勇救出老翁，讓師生都非常感動。苗栗縣長鍾東錦獲悉後十分關心，將於下午到醫院慰訪探視，也承諾林雅各住院的醫藥費等相關費用，縣府會全額支付。

林雅各的班導師詹喬惠則說，同學聽到雅各衝入火場英勇救人，都覺得敬佩，但事後想到他6度衝入火場的驚險過程，也都為雅各捏了一把冷汗，她也向學生呼籲，救人時，務必要量力而為，她今天有前往醫院探視，雅各和老翁恢復狀況良好。

詹喬惠說，班級將於6月12日舉行畢業旅行，雅各因家庭經濟狀況不佳，並未報名同行，但同學受雅各英勇救人事蹟感動，展現同學愛，已自發性捐款集資，要協助雅各一起參加畢業旅行。

林雅各奮勇冒險救出火場受困老翁，但也受嗆傷就醫治療，狀況穩定。（興華高中提供）

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