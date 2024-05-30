為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

英勇畫面曝光！高中生6入火場 打赤膊扛出受困老翁

興華高中生林雅各英勇扛出受困火場的賴姓老翁。（賴家鹹酥雞提供）

興華高中生林雅各英勇扛出受困火場的賴姓老翁。（賴家鹹酥雞提供）

2024/05/30 16:12

相關新聞連結：
勇！苗栗興華高中角力選手路過6進火場 救出受困7旬老翁

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中二年級角力選手林雅各昨（29）日清晨6度衝入失火民宅，救出受困的7旬老翁，奮勇冒險救人畫面被火場旁店家監視器拍下，過程中，林雅各一度脫去上衣，發揮角力運動專長，將老翁扛出。

根據火場旁賴家鹹酥雞的監視器畫面顯示，失火民宅不斷冒出濃煙，林雅各多次進出火場，協助報警的超商店員及周邊民眾也在門口幫忙看照、搧煙。林雅各進出第3趟後，可能因火場內高溫濃煙，不斷咳嗽，他脫掉T恤，上半身打赤膊，再深吸一口氣，持續出入火場，直到第6次將老翁扛在肩膀上逃出火場。

興華高中校長胡文生說，林雅各是原住民，家境清寒、是低收入戶，不顧自身危險，英勇救出老翁，讓師生都非常感動。苗栗縣長鍾東錦獲悉後十分關心，將於下午到醫院慰訪探視，也承諾林雅各住院的醫藥費等相關費用，縣府會全額支付。

林雅各的班導師詹喬惠則說，同學聽到雅各衝入火場英勇救人，都覺得敬佩，但事後想到他6度衝入火場的驚險過程，也都為雅各捏了一把冷汗，她也向學生呼籲，救人時，務必要量力而為，她今天有前往醫院探視，雅各和老翁恢復狀況良好。

詹喬惠說，班級將於6月12日舉行畢業旅行，雅各因家庭經濟狀況不佳，並未報名同行，但同學受雅各英勇救人事蹟感動，展現同學愛，已自發性捐款集資，要協助雅各一起參加畢業旅行。

林雅各奮勇冒險救出火場受困老翁，但也受嗆傷就醫治療，狀況穩定。（興華高中提供）

林雅各奮勇冒險救出火場受困老翁，但也受嗆傷就醫治療，狀況穩定。（興華高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南將軍宮廟疑被縱火 55歲男子嗆放火後被燒傷命危
2024/05/30 09:28

台南將軍宮廟疑被縱火 55歲男子嗆放火後被燒傷命危
竹市晴空匯惡火》豐邑允協助復電 住戶可再原地安置7天
2024/05/29 16:55

竹市晴空匯惡火》豐邑允協助復電 住戶可再原地安置7天

菸酒法規停看聽！業者規範懶人包
彰化住宅大樓火警 男子10樓墜落命危
2024/05/30 16:03

彰化住宅大樓火警 男子10樓墜落命危
拉麵名店起火冒濃煙「竟讓客人繼續吃」 網怒斥：枉顧人命
2024/05/29 21:38

拉麵名店起火冒濃煙「竟讓客人繼續吃」 網怒斥：枉顧人命

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播