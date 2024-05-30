為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

6度衝火場救人後昏倒 英勇高中生林雅各：只想把阿公救出來

林雅各恢復情況良好。（記者彭健禮攝）

林雅各恢復情況良好。（記者彭健禮攝）

2024/05/30 18:21

相關新聞：
勇！苗栗興華高中角力選手路過6進火場 救出受困7旬老翁
英勇畫面曝光！高中生衝火場救老翁 家貧無法畢旅 同學集資助他成行

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中二年級學生林雅各昨（29）日清晨冒險衝入失火民宅6次，救出受困火場70歲賴姓老翁，自已也因吸入過多濃煙昏迷被送醫，經治療恢復狀況良好。對於當下，林雅各說，他沒想太多，只想把阿公救出來；但因讓父母親擔心，他允諾以後會量力而為。

林雅各今天下午受訪說，當時他沒想太多，聽見屋內阿公敲擊求救，就設法要把阿公救出來；他先用水將身體弄濕，接著把衣服脫掉，就進去了。

林雅各說，他前2次進入沒找到，第3次發現阿公蹲在客廳與廚房之間的走道，阿公疑吸入濃煙身體不適，說「我要坐一下」。他後來2度進入，慢慢把阿公帶到客廳，但期間阿公仍一直說「讓要坐一下」；最後一次，「我就有點不開心了，就把他扛著走」。他運用角力抱抬的技巧，把阿公扛出來，他打趣地說，「還好阿公很輕」。

林雅各說，屋內都是濃煙，他都是憋氣進入，把阿公救出來之後，「終於可以呼吸了」，他走到超商休息，沒想到坐了一下就昏倒了。不過，今天已經覺得身體好多了。

當林雅各在醫院醒來，雙親都在床邊陪伴；媽媽也念他，「救人還是要注意自身安全，畢竟你不是專業」；他也允諾以後會量力而為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本澀谷車站「列車突發生巨響」冒濃煙 緊急疏散乘客
2024/05/28 22:26

日本澀谷車站「列車突發生巨響」冒濃煙 緊急疏散乘客
台南將軍宮廟疑被縱火 55歲男子嗆放火後被燒傷命危
2024/05/30 09:28

台南將軍宮廟疑被縱火 55歲男子嗆放火後被燒傷命危

菸酒法規停看聽！業者規範懶人包
竹市晴空匯惡火》豐邑允協助復電 住戶可再原地安置7天
2024/05/29 16:55

竹市晴空匯惡火》豐邑允協助復電 住戶可再原地安置7天
拉麵名店起火冒濃煙「竟讓客人繼續吃」 網怒斥：枉顧人命
2024/05/29 21:38

拉麵名店起火冒濃煙「竟讓客人繼續吃」 網怒斥：枉顧人命

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播