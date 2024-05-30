6度衝火場救人後昏倒 英勇高中生林雅各：只想把阿公救出來

林雅各恢復情況良好。（記者彭健禮攝）

2024/05/30 18:21

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中二年級學生林雅各昨（29）日清晨冒險衝入失火民宅6次，救出受困火場70歲賴姓老翁，自已也因吸入過多濃煙昏迷被送醫，經治療恢復狀況良好。對於當下，林雅各說，他沒想太多，只想把阿公救出來；但因讓父母親擔心，他允諾以後會量力而為。

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林雅各今天下午受訪說，當時他沒想太多，聽見屋內阿公敲擊求救，就設法要把阿公救出來；他先用水將身體弄濕，接著把衣服脫掉，就進去了。

林雅各說，他前2次進入沒找到，第3次發現阿公蹲在客廳與廚房之間的走道，阿公疑吸入濃煙身體不適，說「我要坐一下」。他後來2度進入，慢慢把阿公帶到客廳，但期間阿公仍一直說「讓要坐一下」；最後一次，「我就有點不開心了，就把他扛著走」。他運用角力抱抬的技巧，把阿公扛出來，他打趣地說，「還好阿公很輕」。

林雅各說，屋內都是濃煙，他都是憋氣進入，把阿公救出來之後，「終於可以呼吸了」，他走到超商休息，沒想到坐了一下就昏倒了。不過，今天已經覺得身體好多了。

當林雅各在醫院醒來，雙親都在床邊陪伴；媽媽也念他，「救人還是要注意自身安全，畢竟你不是專業」；他也允諾以後會量力而為。

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