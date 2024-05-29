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拉麵名店起火冒濃煙「竟讓客人繼續吃」 網怒斥：枉顧人命

拉麵二郎一間位在東京新宿的分店發生火災，店內不只起火還冒出濃濃黑煙，儘管情況十分危急，店家卻並未立即疏散還在用餐的顧客。（圖擷取自@BAKUEN_NO_TAISA 社群平台「X」）

拉麵二郎一間位在東京新宿的分店發生火災，店內不只起火還冒出濃濃黑煙，儘管情況十分危急，店家卻並未立即疏散還在用餐的顧客。（圖擷取自@BAKUEN_NO_TAISA 社群平台「X」）

2024/05/29 21:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖拉麵店「拉麵二郎」（ラーメン二郎），以厚切叉燒、大量蔬菜以及超濃湯頭聞名，極具人氣。不過就在昨（28）日，拉麵二郎一間位在東京新宿的分店發生火災，店內不只起火還冒出濃濃黑煙，儘管情況十分危急，店家卻並未立即疏散還在用餐的顧客，誇張畫面隨報導曝光，大批網友紛紛痛斥店家為錢枉顧人命。

綜合日媒報導，這起事件發生在28日，拉麵二郎位在東京新宿歌舞伎町的分店，在營業時間廚房突然發生火災，橘紅色烈焰幾乎衝上天花板，現場也不斷冒出濃濃黑煙。然而，店內員工不僅仍繼續料理工作，甚至沒有指示店內15名顧客進行避難，且顧客看到這幅危險情況，也選擇繼續坐在位置用餐，讓路過店門外的民眾十分傻眼。

現場民眾指出，直到後來火勢越來越大，有大量消防員到場進行滅火作業，才讓還留在店內的所有人開始疏散，所幸該起火警並未造成人員傷亡。根據警方初步研判，這起火災並非人為因素導致，懷疑是店內的油製品引發火警，至於詳細原因仍待警視廳及東京消防廳的後續調查。

報導指出，雖然不少顧客事後感到餘悸猶存，但其中一名顧客受訪時竟表示，「來不及把碗裡的麵吃完好可惜。」另外，火災過程影片曝光後，店家缺乏危機意識的反應，引起眾多網友撻伐，「應該吊銷營業執照」、「這家店覺得賺錢比火災更重要」「完全無法想像，萬一店內有什麼可燃性瓦斯桶之類的爆炸，恐怕傷亡會很慘重」。

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