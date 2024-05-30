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首頁　>　社會

高中生6度衝火場救人 媽媽碎念「太傻」：既擔心又感到驕傲

林雅各（左1）恢復情況良好，爺爺（右起）、媽媽、爸爸對他英勇救人的行為感到驕傲。（記者彭健禮攝）

林雅各（左1）恢復情況良好，爺爺（右起）、媽媽、爸爸對他英勇救人的行為感到驕傲。（記者彭健禮攝）

2024/05/30 18:59

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立興華高中2年級學生林雅各，昨（29）日清晨冒險衝入失火民宅6次，救出受困70歲賴姓老翁，自己也吸入過多濃煙昏迷被送醫，經治療恢復狀況良好。對於兒子英勇救人的義舉，媽媽念他「太傻」，為雅各擔心又為雅各感到驕傲。

林雅各媽媽今天受訪說，當天早上夫妻倆已換好工作服，準備出門上班，結果接到電話告知雅各人在為恭醫院急診室，他們趕緊向老闆請假，趕往醫院，發現雅各雙眼血絲，呈半昏迷狀態，問話回答含糊不清，「讓人緊張死了」！

雅各媽媽說著不禁哽咽表示，前幾天才發生新竹消防員打火殉職的事情，「會想到說萬一沒有出來，怎麼辦？」雅各只是一個孩子，什麼裝備都沒有，她基於母親的立場會覺得「太傻」，但對於孩子奮勇救人的舉動，又讓她感到很驕傲，她念了雅各一下，又不忍再念。

雅各是原住民泰雅族子弟，濃眉大眼，國中就讀興華高中國中部，國一時發現對角力有興趣，開始跟著學校教練廖政賢習練角力，直升高中部體育專班，去年高一時在全中運拿下高男組角力自由式第二級的第5名。

雅各家庭經濟狀況不佳，但他個性外向爽朗，積極投入角力訓練，期望未來能在全國性比賽中拿下好成績，升上體大繼續在角力界中努力，為國爭光。

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