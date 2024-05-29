遇冒牌「阿格力」慘噴百萬 台中商人拍片親揭「詐團會做的事」

張姓商人現身拍片揭露「詐騙集團會做的事」。（警方提供）

2024/05/29 23:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓商人熱衷股票投資，日前透過臉書發現股市網紅「阿格力」老師的免費分享理財資訊，加入後誤以為真的是「阿格力」本尊，匯款請對方代操投資，結果噴飛百萬元，警方近日也邀請他分享自身慘痛教訓，現身拍片揭露「詐騙集團會做的事」，提醒更多民眾提高警覺，避免成為下一個「受害者」。

據了解，52歲張姓商人去年7月時透過臉書看見一位所謂名人的免費分享，並加入其提供的連結，詐騙集團冒充名人「阿格力」老師與張互動、了解其財務狀況，隨即引導其加入LINE群組，並分享所謂的投資獲利方法，張男在深信不疑情況下，去年底連續2次陸續匯款投入百萬元。

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起初似乎獲利，但當他想提取資金時，詐騙集團便以各種理由拒絕，聲稱其「金額投入不足，未完成交割手續，系統判定異常」等藉口，張男此時才意識到遭受詐騙，試圖以不動產貸款加碼設圈套給詐騙集團，但仍無法挽回損失，最終選擇向第二分局報案，警方也成功逮捕詐騙集團成員。

張男最近與該分局合作，現身說法拍攝了一段長約6分15秒影片，詳細描述自己如何掉入歹徒投資詐騙陷阱，提醒民眾：「天下沒有白吃的午餐！任何聲稱有『內線交易』、『穩賺不賠』的投資管道都是詐騙。詐騙集團能騙多少錢就騙多少，他們比我們更精明，最好的保護方法是不踏入、不接觸，不要輕信他人。」

該影片近日也在分局的臉書上線，分局長周俊銘再次強調投資風險和合法投資渠道的重要性，他表示，投資前應做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，以防止上當受騙，警察將繼續加強打擊詐騙活動，保護民眾的財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

張姓商人分享自身慘痛教訓。（警方提供）

影片近日也在第二分局的臉書上線。（警方提供）

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