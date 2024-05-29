民眾遭詐臨櫃匯款理由千百種 買屋修繕居冠

民眾遭詐臨櫃匯款，針對行員關懷提問，回覆理由千百種，其中以買房或房屋裝潢修繕、親戚朋友借錢、償還貨款或貸款高居前3名。（圖由警方提供）

2024/05/29 09:45

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙集團騙取民眾的血汗錢花招百出，還會要民眾到金融機構匯款時，如何應付行員詢問，彰化縣警局今天彙整出2023年民眾遭詐臨櫃匯款，針對行員關懷提問，回覆理由千百種，其中以買房或房屋裝潢修繕、親戚朋友借錢、償還貨款或貸款高居前3名。

日前1名8旬謝姓老翁到金融機構臨櫃匯款，行員見謝翁貸款金額龐大且經平時警察防詐宣導，知假投資是最為普遍的詐騙手法，因此詢問用途，謝翁抱怨行員多管閒事，胡謅欲以妻子價值500萬元的保單貸款320萬元來購買黃金，待黃金漲價後再賣出獲利，行員懷疑遭詐騙通知警方前來。

請繼續往下閱讀...

謝翁一度不願配合，經員警耐心的循循善誘，關懷宣導下才提供手機，員警發現手機通訊軟體內有多個投資群組，內容皆是精準投資獲利的訊息，並指示不能向外透漏實際投資的項目，以避免投資過程遭到阻礙。員警耐心說明詐騙集團行騙手法，並通知家屬前來，謝翁始恍然大悟，及時阻詐。

彰化縣警局指出，統計去年民眾受詐臨櫃匯款，針對行員關懷提問回復理由，以買房或房屋裝潢修繕55件、親戚朋友借錢51件、償還貨款或貸款25件高居前3名。阻詐成功與否的關鍵，在於行員是否能夠識破詐騙集團教導民眾的說詞，平日員警走訪轄內金融機構，宣導最新詐騙手法與攔阻失敗案例，讓行員能保持警覺，對於每一位辦理臨櫃業務的民眾多一份關心，並且細心觀察，就能從中發覺潛在詐騙被害人，並即時通報警察到場，順利攔阻詐騙。另外，民眾若在臨櫃時一直盯著手機，也可能是接受詐團的指引，他們也要求金融機構提高警覺。

彰化縣警局統計，今年1至4月攔阻金額1億1769萬426元，攔阻成功率較去年同期提升10.81%，顯示金警聯合打擊詐騙頗有成效；縣長王惠美昨天即針對成功攔阻民眾遭詐騙、協助破案有功的金融機構行員及員警等42人，頒發獎牌及禮券，感謝他們對於打詐工作的貢獻。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾遭詐到金融機構臨櫃匯款，行員若起疑即會通報警方，由員警進行勸阻宣導攔阻詐騙。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法