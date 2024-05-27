錢卡在外匯管理局？假主委冒名騙簿 22人噴飛207萬

警方查扣的贓證物。（警方提供）

2024/05/27 19:41

〔記者許國楨／台中報導〕台灣僅央行有外匯局，而非外匯管理局，卻有詐團以假交友與被害人搭上線後，再以「外匯管理局」名義，誆稱外匯資金因金額過大，涉嫌洗錢被扣押，需實名認證才能解除為由，騙得被害人提供金融卡、密碼等做為人頭帳戶，案經刑事局中部打擊犯罪中心追查收網，逮捕陳姓主嫌等涉案6人，其中4人被羈押禁見。

刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，刑事局打詐中心近期大數據分析「取簿集團」被害案件，發現中部地區有歹徒以假交友手法先取信被害人，佯稱要從國外匯款進來，再由自稱「外匯管理局」主委「黃○○」的騙徒，以話術詐騙取得被害人銀行帳戶金融卡及密碼，再利用此帳戶收受其他詐欺被害人匯款，從事詐欺及洗錢犯罪。

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情資分析交該隊後立即報請檢方指揮，與彰化縣北斗分局、苗栗縣刑大等單位共組專案小組偵辦，經蒐證完備後，在今年3月18日持搜索票、拘票，前往彰化縣員林市，拘提39歲陳姓主嫌到案，而在執行當下，得知另有配合車手集團，正於苗栗縣苗栗市提領被害人匯款，雙方已約定於寺廟前交收贓款，專案小組趕往一舉查獲，成功即時阻詐。

陳昭谷指出，此案計查獲陳嫌及成員共6人，查扣手機6支、金融提款卡19張、點鈔機、現金40萬餘元等證物，初步清查遭詐欺被害民眾共22人，詐騙金額達207萬餘元，全案警詢後分別解送彰化、苗栗地方檢察署偵辦，其中陳男等4人被羈押禁見。

刑事局呼籲，民眾要多留心網路交友陷阱，如輕信他人言語而交付自身金融帳戶存摺、提款卡或密碼等，除導致帳戶遭警示凍結外，更可能淪為詐欺幫助犯，不可不慎，而詐騙手法層出不窮，請民眾小心求證或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢，警方將持續加強各類詐欺案件查緝，確保民眾財產不受侵害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕陳姓主嫌。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

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