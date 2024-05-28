新北刑大搗破行動毒品倉 查獲罕見28公斤喪屍毒品

新北刑大在永和區民宅查獲約113公斤毒品，其中包括28公斤罕見國外列管喪屍毒品「依托咪酯」粉末，所幸及時查獲，避免近376萬人遭受毒害。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/05/28 13:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北刑大緝毒溯源，接獲情資發現活躍雙北的販毒集團將大量毒品藏放轎車及一處透天厝，密切監控搜索，在民宅內查獲約85公斤安非他命、K他命，更在新北市永和一處大樓停車場汽車內，查獲約28公斤罕見國外列管的喪屍毒品「依托咪酯」粉末，所幸及時查獲，避免近376萬人遭受毒害。

新北刑大偵四隊調查，日前掌握販毒集團取得大量毒品，由陳、傅2嫌保管，掌握兩嫌準備轉運毒品，新北市刑大專案小組深入調查，報請新北地檢指揮偵辦，今年3月中旬持搜索票及拘票逮捕2人，在透天厝毒品倉內，查扣85公斤安非他命、K他命毒品。

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另在販毒集團停放大樓停車場一輛轎車中，起出罕見28公斤含麻醉藥成分的「依托咪酯」，國外稱喪屍藥品，因該藥品因具有興奮、產生幻覺等作用，近年被販毒集團趁我國尚未將該藥品列入管制，做為毒品對外販售，加入電子煙油內販賣予民眾吸食成癮。

警方調查，吸食「依托咪酯」可能會出現攻擊性行為，引發犯罪事件，現被多國列管，長期濫用恐導致精神疾病，對腦部神經造成不可逆的損害，同時也會導致呼吸道病變等傷害，新北刑大偵四隊及時查獲。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，刑大毒品查緝溯源中心對毒品零容忍，全力遏止毒品犯罪，結合跨部會力量，徹底斷絕毒品源頭，展示政府打擊毒品犯罪決心。

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新北刑大在永和區民宅查獲約113公斤毒品，其中包括28公斤罕見國外列管喪屍毒品「依托咪酯」粉末，所幸及時查獲，避免近376萬人遭受毒害。 （記者吳仁捷翻攝）

新北刑大在永和區民宅查獲約113公斤毒品，其中包括28公斤罕見國外列管喪屍毒品「依托咪酯」粉末，所幸及時查獲，避免近376萬人遭受毒害。 （記者吳仁捷翻攝）

新北刑大在永和區民宅查獲約113公斤毒品，其中包括28公斤罕見國外列管喪屍毒品「依托咪酯」粉末，所幸及時查獲，避免近376萬人遭受毒害。 （記者吳仁捷翻攝）

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