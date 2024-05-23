為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

黑衣人衝派出所砸電腦 前松山分局長降兩級確定聲請再審被駁

松山分局中崙派出所3年前慘遭黑衣人闖入砸毀電腦螢幕。（資料照）

松山分局中崙派出所3年前慘遭黑衣人闖入砸毀電腦螢幕。（資料照）

2024/05/23 12:49

〔記者楊國文／台北報導〕男子徐權等黑衣人3年前與北市警松山分局督察組教官楊忠蒞吵架，竟衝進松山分局中崙派出所砸毀電腦螢幕滋事，但派出所內監視器畫面卻遭刪除，時任分局長的林志誠被認定有違失，遭懲戒法院判決降兩級改敘確定；林志誠不服聲請再審，被懲戒法院駁回。

判決指出，楊忠蒞2021年4月15日晚間與友人到台北市林森北路九酒CLUB喝酒，翌日凌晨2點左右返回松山分局途中，見徐權等10人在南京東路626酒吧外大聲聊天，出聲喝斥並以穢語辱罵。

徐權等人暴怒，追趕楊忠蒞至中崙派出所找他理論，徐權推倒值班檯前紅龍柱，更抛擲鐵椅毀損值班檯上公務電腦螢幕，驚動值班員警勸阻拉離滋事黑衣人。

事後，徐權到派出所道歉並聲明願賠償，副所長顏敏森指示在場警員「簡單處理」，未將徐權法辦；當日的工作紀錄簿上記載「無異常」，顏敏森亦予批核。

2021年4月16日上午，顏敏森向所長許書桓報告此事時，稱徐權「不慎」碰撞電腦螢幕且願賠償。許書桓聽取報告後未查證，也未指示續查並呈報分局長官。 當晚巡佐傅榮光建議許書桓刪除監視器內的影像，兩人一起格式化案發時的影像檔案，湮滅徐權的刑事犯罪證據。

監察院調查認為，時任松山分局分局長林志誠、派出所所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光有違失，將4人移送懲戒法院進行懲戒。

懲戒法院認定林志誠未確實查證，逕行發布不實新聞，引發外界質疑「公權力不彰」、「員警包庇犯罪」等印象，重創警察形象，判林降兩級改敘確定。

林志誠不服，認為懲戒法院一審時聲請傳喚時任台北市警局長陳嘉昌等人作證，但一審未予調查對他有利的證據，因此聲請再審，請求改判不受懲戒。

不過，懲戒法院認定林志誠再審無理由，駁回再審案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黑衣人衝派出所砸電腦 前松山分局長林志誠確定降兩級
2023/12/19 21:06

黑衣人衝派出所砸電腦 前松山分局長林志誠確定降兩級
「 松山之亂」黑衣人砸壞螢幕 判刑6月免入獄、不予緩刑
2021/10/21 12:40

「 松山之亂」黑衣人砸壞螢幕 判刑6月免入獄、不予緩刑

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
黑衣人夜鬧松山分局案 被告賠償螢幕及8千元與警方和解
2021/08/19 12:25

黑衣人夜鬧松山分局案 被告賠償螢幕及8千元與警方和解
黑衣人夜鬧松山警分局案 滅證所長認罪獲緩起訴 只起訴1鬧事者
2021/05/11 09:58

黑衣人夜鬧松山警分局案 滅證所長認罪獲緩起訴 只起訴1鬧事者

ASML翻轉林口 這區讓Ａ9地位不保？
松山之亂偵結 陳嘉昌：事實經得起驗證
2021/05/11 15:17

松山之亂偵結 陳嘉昌：事實經得起驗證
黑衣人闖派出所96秒影像 徐國勇：的確有很大瑕疵
2021/05/03 10:39

黑衣人闖派出所96秒影像 徐國勇：的確有很大瑕疵
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播