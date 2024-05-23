猥褻性侵國小女兒3年110次 鬼父確定判關12年8月

桃園一名父親自從女兒2019年升上國小六年級後，竟然開始伸出狼爪，撫摸女兒的胸部及私密處，後來變本加厲逼迫女兒幫他口交，性侵、猥褻長達3年，法官依頻率推估非禮110次，造成女兒身心受創。一審判狼父12年8月徒刑，他不服上訴，二、三審皆不予採信，駁回上訴，判刑12年8月定讞。（資料照）

2024/05/23 12:01

〔記者張文川／台北報導〕桃園一名父親自從女兒2019年升上國小六年級後，竟然開始伸出狼爪，撫摸女兒的胸部及私密處，後來變本加厲逼迫女兒幫他口交，性侵、猥褻長達3年，法官依頻率推估非禮110次，造成女兒身心受創。法院一審判狼父12年8月徒刑；他上訴辯稱沒那麼多次，二審高等法院、三審最高法院皆不予採信，駁回上訴，判刑12年8月定讞。

判決書指出，被害女童2019年升上六年級後，爸爸竟多次趁妻子不在家時，伸手撫摸女兒的胸部及私密處，每週約1、2次，女兒就算推開爸爸拒絕，但爸爸仍持續上下其手，之後更食髓知味，逼迫女兒口交，犯案期間長達3年。

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女童長期受辱，身心嚴重受創，九年級時鼓起勇氣向老師求助，校方通報警方，桃園地檢署檢察官推估狼父觸犯對兒童少年強制性交18次、加重強制猥褻92次，依110次罪行起訴。

一審桃園地院認為鬼父對未滿14歲女子猥褻及性交，110罪合併判處12年8月有期徒刑。被告不服，提起上訴，辯稱沒那麼多次，而是每月「只有」1至3次，請求法官減判。

二審高院審酌後，認為被告身為人父，理應保護及教養女兒，卻為逞一己私欲而性侵、猥褻女兒，造成女兒無可抹滅的身心傷害與痛苦，上訴後還改口否認犯案次數，維持一審判決。

最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴，全案定讞。

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