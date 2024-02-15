2女童年幼遭玷汙 惡狼爺爺判入獄18年

阿昌對兩名年幼孫女伸出狼爪。（情境照）

2024/02/15 21:39

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名男子阿昌（化名）與兩名年幼的繼孫女同住，卻分別在她們5歲的時候，予以強制猥褻及性侵，姐妹花父親得悉後悲痛萬分，報警提告。一審桃園地院定阿昌應執行18年徒刑，二審高等法院日前維持。

2016年間，女童年僅5歲，與繼祖父阿昌同住，未料阿昌看她年幼可欺，竟強摸她的下體洩慾；女童9歲時，阿昌變本加厲，強行脫掉她的衣服性侵；11歲時，阿昌故技重施犯案，且每次犯後都要她不可告訴別人。

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期間，女童妹妹出生，2023年春節期間，年僅5歲的妹妹跟阿昌共處一室，阿昌4度把她帶到房間，趁她懵懂無知，如法炮製對姊姊的獸行，強摸下體得逞，並警告不可以跟爸媽說。

而後女童父親察覺姊妹倆有異狀，追問之下聽到阿昌獸行，當場氣炸，火速提告。阿昌承認藉著體格、身分優勢，強行脫掉兩位孫女的褲子、內褲，撫摸下體，藉此滿足性慾。

一審桃園地院認姊姊受害3次、妹妹4次，依對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交罪，分別判阿昌3年10月到8年6月不等徒刑，應執行18年。

全案上訴二審，阿昌主張已坦承自身過錯，量刑基礎應有異於原審，且因負擔家計，故未有相當積蓄，但已有相當悔意，願意彌補過錯，希望從輕量刑。

高院指出，一審已斟酌刑法第57條各款事由而量刑，兼顧對阿昌有利與不利的科刑資料，未逾越法定範圍或違背公平正義精神，客觀上沒有裁量權濫用，與罪刑相當原則無悖，不能因為跟阿昌期待有落差，就說一審量刑不當或違法。

高院表示，阿昌上訴後，不再有推諉是為了讓孫女快樂、遭孫女戲弄，才會強制猥褻及強制性交等辯詞，惟就其坦承犯行部分，仍與一審認定無異，難認量刑基礎有何更迭，至於是否負擔家計、有無多餘存款，不影響他迄今未賠償孫女的客觀事實，並無情有可原之處，故合議庭認一審認事用法無誤，量刑妥適，日前駁回上訴。

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