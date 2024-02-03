少年慘遭男友硬上 連母親都收到簡訊通知

阿哲洗澡時，慘遭阿國性侵。示意圖，與本案無關。（資料照）

2024/02/03 08:14

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名少年阿哲（化名）2022年間與男友阿國（化名）開房間，遭強行侵犯，精神受創。阿國傳訊給阿哲母親坦承「我剛剛硬上了他」，盼以誠實取得原諒，結果反成性侵鐵證。一審台北地院依對少年犯強制性交罪，處阿國3年6月刑；二審高等法院考量雙方和解，日前改判刑2年，緩刑5年。

2022年間，阿哲與阿國時為情侶，某日前往台北一間商旅開房間，進房後，阿國就帶阿哲進去浴室，趁著幫他洗澡的機會，強行肛交得逞。阿哲虛脫癱軟，無力反抗，沒想到返回床上休息期間，阿國再度獸性大發，二度得手。

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阿哲雖然不停喊著不要，並用手把阿國推開，卻因身體脫水，四肢無力，仍遭性侵。完事後阿哲鬱鬱寡歡，堅持要離開，阿國察覺有異，下跪道歉，盼能獲得原諒，但阿哲堅持打電話請母親來接送，並透露出求救語氣，其母察覺異狀，追問後驚知愛子遭性侵。

豈料，阿國竟然還傳簡訊給阿哲母親說「我真的很抱歉，我剛剛硬上了他，因為我會錯意」、「我願意承擔錯誤」、「本來就我的錯」、「媽媽不原諒也是應該的」。阿哲母親果真不願原諒，堅持提告。阿哲則坦言「因為我欠缺精神慰藉，想要找人依靠，但我找錯人，找傷害過自己的人」。

一審北院審酌阿國為滿足一己性慾，不顧阿哲意願強壓身體性交，影響其人格身心發展，又自始否認犯罪，難認知所悔悟，判刑3年6月。

二審高院表示，阿國上訴後坦承犯行，並以30萬元跟阿哲達成和解，全額給付完畢，堪認努力彌補過錯，並獲得原諒，尚非罪無可赦，考量他無前科，改判刑2年，緩刑5年，可上訴。

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