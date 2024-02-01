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跑錯店？誤以為女技師「做黑的」 美國觀光客逼「咬咬」

美籍觀光客來台體驗按摩服務，卻把女技師誤當應召女，性侵未遂被刑4年。（情境照）

美籍觀光客來台體驗按摩服務，卻把女技師誤當應召女，性侵未遂被刑4年。（情境照）

2024/02/01 10:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美國籍男子Joseph Reyes來台觀光旅遊，他到高雄苓雅區某按摩店放鬆身心時，女技師阿美（化名）用Google翻譯解釋消費時間和價格，J男在手機輸入「23000」，阿美不懂什麼意思，J男誤以為阿美同意性交易，把自己脫光後逼阿美「咬咬」，阿美驚慌尖叫求援，阿美爸爸聽到呼救聲趕緊救人並報警，J男被法官依攜帶兇器強制性交未遂罪判刑4年。

判決指出，J男於2023年7月28日以觀光名義入台，8月16日下午1點多，前往苓雅區某按摩店消費，阿美引他到2樓房間內，用Google翻譯解釋消費時間和價格，J男看到後在手機輸入「23000」，阿美不懂什麼意思愣住，J男見她沒有反應，誤以為阿美同意和他進行性交易，於是自行脫光衣物，隨即跨坐在阿美身上逼她口交。

阿美嚇傻，回過神後拚命掙扎，並放聲尖叫呼救，阿美的爸爸在1樓聽到呼救聲，趕緊上樓救出女兒，並控制住J男雙手，把店門反鎖後，阿美向隔壁鄰居求援，警方到場後，當場逮捕J男並在他包包搜出瑞士刀及鐵鎚。

高雄地院審理時，J男辯稱2週前曾前往按摩店，接受其他小姐按摩及性服務，他認為阿美也同意和他發生性交易，所以才會把自己脫光，不認為自己有性侵阿美的意圖；但法官根據相關事證，認定J男違反阿美意願企圖性侵，加上他隨身攜帶攻擊性武器，依攜帶兇器強制性交未遂罪判刑4年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

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