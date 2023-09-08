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狼父性侵女兒遭重判！小女生哭求不要關爸爸

高雄一名狼父侵害女兒後，身心受創的女兒替父親向法求情不希望爸爸去坐牢。示意圖（資料照）

高雄一名狼父侵害女兒後，身心受創的女兒替父親向法求情不希望爸爸去坐牢。示意圖（資料照）

2023/09/08 10:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄三民區五口之家發生狼父性侵案，父親被指控性侵就讀國中的二女兒，女兒雖然被驗出下體有傷，還罹患創傷後壓力症，但她卻向法官哭求不要關爸爸，但媽媽卻不挺女兒，怒駡女兒亂說話，法官根據相關事證，依妨害性自主罪案重判狼父徒刑9年6月。

判決指出，今年1月，就讀國中的二女兒身體不適返家休息時，在爸媽房間裡浴室洗澡時，爸爸突然衝入浴室對二女兒做出難以原諒的行為，事後，二女兒下體不適就醫，但她不敢向醫生說出自己被欺負的事，直到幾天後，她才向長期輔導她的社工老師說：「老師我要跟你說一件事，上禮拜爸爸在我洗澡的時候突然衝進來，摸我下面，還用他的下面碰我的下面」。

老師驚覺事情不對，連忙通報相關單位介入調查，警方帶小女生去醫院驗傷時，確認她下體有出現撕裂傷，且更出現創傷後壓力症反應，手臂内側留下多道傷疤；小女生說：「我覺得自己身體很髒，就用手抓摳和自動鉛筆所割，留下來的傷口」。

檢警偵查時，狼父否認涉案，母親也駡女兒，說女兒有焦慮、社交恐懼、常作惡夢，情緒控制不好，如果沒有吃藥就會說弟弟、爸爸打她，還強調女兒很扯，有時候沒有發生的事，隔天會問弟弟或爸爸是不是打她。

高雄地院審理時，受害的小女生還替父親求情，不希望爸爸被抓去關，但法官根據相關事證，認定狼父確實侵犯女兒，依對心智缺陷之人犯強制性交罪判徒刑9年6月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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