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9旬老母在等他！性侵女童判10年 坐牢治療15年仍無法出獄

賴永宜於15年前，在這處工寮綑綁女童性侵害。（資料照）

賴永宜於15年前，在這處工寮綑綁女童性侵害。（資料照）

2023/10/28 10:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕打粗工維生的男子賴永宜，15年前於工寮內，以鐵絲綑綁10歲女童，性侵害得逞，法院判刑10年，他於2018年12月執行完畢，但卻沒出獄，而是強制治療，至今年底將屆滿5年，鑑定評估卻顯示，他的再犯風險「未顯著降低」，他抗辯說，92歲老母親需要他照顧，高等法院台中分院仍裁定，他應繼續強制治療3年（合計8年）。

賴男案發時是37歲壯年，入獄且治療15年後，至今已是52歲的中年男子，他自述母親現已92歲，如果他強制治療3年後（與坐牢合計共18年），再犯率能顯著降低而停止治療，屆時也已是55歲，母親也將高齡95歲，賴男人生最精華的歲月，幾乎耗在坐牢與治療。

裁定書與判決書指出，賴男於2008年間，酒後騙朋友的女兒，至台中市一處菜園工寮，以鐵絲綑綁女童手腳，注射不明藥劑後性侵害，之後將女童棄置現場長達9小時，才被工寮主人發現報案送醫而倖免於死，最高法院於2009年判決10年確定。

賴男案發後被羈押，判決確定後發監執行，至2018年12月刑滿，但他並未出獄，而是直接移到台中監獄附設培德醫院強制治療，名義上雖是治療，但情境類似坐牢，至今年12月，治療將屆滿5年，評估小組今年8月鑑定，他的再犯率風險，與治療前相似，沒有顯著降低，「有繼續治療之理由」。

賴男於高等法院台中分院裁定時抗辯說，評估指他再犯風險沒顯著降低，理由有所誤差，他沒有幻想症，也是初犯，他發現累犯都能停止治療，他卻不可以，所以才會抱怨、嫉妒，卻被評估委員誤會成是病態。

他強調當年與女童認識，「玩得太過火造成的」，且他有修車技術、聯結車駕照，母親也已經92歲，需要他回家照顧，他絕對不會像其他人一樣繼續再犯，聲明停止治療。

法官卻認為，賴男上述陳述，包括職業與母親高齡，與他是否應繼續治療無關，且鑑定顯示他治療前後的再犯率無明顯降低，裁定他從今年12月起，強制治療延長3年，可抗告。

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