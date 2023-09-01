小四孫女遭阿嬤的情人硬上！「想哭、哭不出來」向小六哥哥求救

小四女童竟遭阿嬤同居人性侵。（情境照）

2023/09/01 07:32

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市做廟公的陳姓男子，竟大膽對同居人剛就讀小四的孫女，趁著同睡一張床的機會、或以玩手機當誘餌性侵，父母離異隔代教養的被害女童跟阿嬤說卻遭無視，無助向讀小六的哥哥求救，生母展轉得知報警，橋頭地院依對未滿14歲之女子犯強制性交、及未遂罪重判8年半徒刑。

判決提出，被告陳男與同居人，及同居人一對讀小六、小四的孫兄妹同住，被害女童父母離異，平時父親很少回家，2021年間陳男竟趁著與同居人及其孫女同睡一房的機會，被控利用阿嬤外出散步或在樓下看電視的機會對女童性侵、猥褻達32次，還曾以玩手機做誘餌，將女童帶到他的轎車上，在副駕駛座上性侵得逞。

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由於阿嬤對女童管教嚴格，案發後女童曾跟阿嬤說，阿嬤卻認為陳男只是跟她在玩，她偷偷告訴讀小六的哥哥，但哥哥對兩性關係也似懂非懂，他將此事告知小姨，小姨再跟已離異的女童生母反應，陳男的惡行才被揭發。

陳男東窗事發之後，曾向女童的父親、及同居人下跪道歉，但當時錄影檔卻遭刪除遺失，陳警訊時否認涉案，辯女童與阿嬤相處不睦，一直想和生母一起生活，才會有這番說詞。

橋頭地院審理時採認女童哥哥證詞，指2021年2月至6月間，曾聽到妹妹在阿嬤房內大喊「不要過來」、「不要碰我」，趕緊過去查看，見妹妹想哭但沒哭出來，向他表示差一點被陳性侵。同年12月18日被害女童詳述其遭陳男以要讓她玩手機為由，帶她到屋後車上，將她壓在副駕駛座上性侵得逞。

但對於陳男其他31次性侵指控，合議庭認為罪證不足，僅依對未滿十四歲之女子犯強制性交一罪、及未遂一罪，合併重判8年半徒刑，可上訴。

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