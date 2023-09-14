北市私幼性侵6女童狼師竟是園長兒 教局祭重罰：廢止設立

台北市教育局開罰男師60萬元，終身不得擔任教保服務人員；私幼10月起廢止設立許可。示意圖。（資料照；本報合成）

2023/09/14 19:01

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市某私立幼兒園上月傳出男老師對6名女童性侵，被檢方起訴。台北市教育局今天說，將依教保服務人員條例開罰男老師60萬元罰緩，且終身不得擔任教保服務人員；10月起也會廢止幼兒園的設立許可。

男師罰60萬 終身不得任教保員

教育局說，台北市教保相關人員違法事件調查認定委員會委員認定，行為人性侵、性騷行為屬實，依教保服務人員條例第12條第4款，該師終身不得擔任教保服務人員，並依教保服務人員條例第40條第2款開罰60萬元罰緩。

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19幼生轉介附近園所

教育局也依教保服務人員條例第46條第1項第3款規定，開罰園所負責人6萬元罰鍰，並自今年10月1日起廢止設立許可。由於幼兒園仍有19名幼生，教育局也協助轉介到附近園所，依家長需求將轉介家防中心或兒福聯盟進行家長或幼生輔導。

據了解，這名男老師是幼兒園園長兒子，在幼兒園工作約2年，先前就曾被其他家長指控涉性侵，但因未驗出傷痕、監視器未拍到，檢察官認為罪嫌不足不起訴。該老師今年3月又以講故事為由，先後將多名女童抱上大腿，更隔著裙褲撫摸。後來有受害女童將事發告訴家長，老師惡行才曝光，檢方追查更發現有6名女童曾受害。

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台北市教育局開罰男師60萬元，終身不得擔任教保服務人員；私幼10月起廢止設立許可。示意圖。（資料照）

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