打臉藍營控「辦藍不辦綠」 尹立曝：罷韓誤收39死亡連署被調查

台中五罷團罷免連署大會師，邀請罷韓四君子尹立現身說法。（記者廖耀東攝）

2025/04/26 23:19

〔記者廖耀東／台中報導〕藍營426北上凱道，台中6罷團同日發起「機車發動，民主集結」祈福遶境、罷免連署大會師，「罷韓四君子」尹立也到場聲援，他透露，當年收到39份死亡連署，但有效連署書份數超過41萬份，「我們也受到檢調單位調查，並非藍營所說的『辦藍不辦綠』」！

台中市罷團中二解顏、中三拒瓔、中四展翅廢翔、中五斷健、中六敲羅行動及中八一罷擊臣，今天下午舉行「台中祈福大遶境」遊行，以民主車隊祈福繞境，傍晚集結台中洲際棒球場眾人一起手持白色百合花，一起為台中的未來祈禱祝福，同時宣示六區全罷、喚回幸福台中的決心。

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曾為罷免韓國瑜勞心勞力尹立也到場聲援，他說，罷韓期間，「我們在未查證下，收到39份的死亡連署，但是有效連署書份數，我們收到41萬份以上，百分比為0.0095％！」

尹立說，跟藍營的死亡比例一比較，我們正大光明收取每一份連署書，我們也受到檢調單位的調查，並非藍營所說的「辦藍不辦綠」。

台中罷團志工及成員騎摩托車集結台中洲際棒球場後，眾人一起手持白色百合花，一起為台中的未來祈禱祝福。（記者廖耀東攝）

台中市五罷團志工及成員騎摩托車集結台中洲際棒球場後，眾人一起手持白色百合花，一起為台中的未來祈禱祝福！ （記者廖耀東攝）

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