鄭正鈐稱426移工上凱道只是送帽？ 林志潔：從新竹集結上車

國民黨新竹市立委鄭正鈐被質疑僱外籍移工參加凱道集會，事後受訪辯稱是民眾自發性參加，因雨戴上他們送的帽子；但新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，有民眾目擊這群外籍青年是從新竹市集結上車，集合出發時就戴著鄭正鈐的帽子。（照片取自林志潔臉書）

2025/04/27 06:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白發起426凱道集會活動，有直播主在現場採訪意外發現有成群外籍移工參加，且頭戴國民黨新竹市立委鄭正鈐的藍色帽子，稱是「大哥哥載來的」。對此，新竹市雙罷免總部發言人林志潔指稱，鄭正鈐僱外籍移工參加集會活動已明顯違法，今天（27日）將到新竹地檢署告發鄭正鈐違反選罷法與就服法。

外界質疑國民黨強力動員及租遊覽車前來參加426凱道活動，甚至雇移工湊數。鄭正鈐辦公室26日晚間發聲明稱，針對外界質疑426活動現場有移工參與一事，澄清426活動是民眾自發性參加，活動當天因下雨，支持者向服務團隊索取帽子，便在現場提供物資給自發前來的民眾，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查。經了解，當天部分參與者是持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。

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對於鄭正鈐的聲明，林志潔也再次感謝有熱心朋友用照片打臉鄭正鈐，稱426中午在新竹市南大路彩券行前，現場有人指揮聚集和引導的一群外籍青年（沒有看到有外籍配偶），戴著鄭正鈐的帽子，正要搭車北上，怎麼這麼剛好呢？且當時新竹的天氣不錯，沒有下雨。證實這群外籍移工就是從新竹市搭車被載往台北的。

林志潔表示，新竹市雙罷免總部將在今天（27日）下午1點10分前往新竹地檢署，告發鄭正鈐邀請外籍移工參與政治活動違反選罷法與就服法。

疑僱外籍移工參加凱道集會，國民黨新竹市立委鄭正鈐稱是民眾自發性參加，但遭新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，這群外籍青年是從竹市集結上車的，將前往新竹地檢署告發。（照片取自林志潔臉書）

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