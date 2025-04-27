為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鄭正鈐稱426移工上凱道只是送帽？ 林志潔：從新竹集結上車

    國民黨新竹市立委鄭正鈐被質疑僱外籍移工參加凱道集會，事後受訪辯稱是民眾自發性參加，因雨戴上他們送的帽子；但新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，有民眾目擊這群外籍青年是從新竹市集結上車，集合出發時就戴著鄭正鈐的帽子。（照片取自林志潔臉書）

    國民黨新竹市立委鄭正鈐被質疑僱外籍移工參加凱道集會，事後受訪辯稱是民眾自發性參加，因雨戴上他們送的帽子；但新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，有民眾目擊這群外籍青年是從新竹市集結上車，集合出發時就戴著鄭正鈐的帽子。（照片取自林志潔臉書）

    2025/04/27 06:17

    〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白發起426凱道集會活動，有直播主在現場採訪意外發現有成群外籍移工參加，且頭戴國民黨新竹市立委鄭正鈐的藍色帽子，稱是「大哥哥載來的」。對此，新竹市雙罷免總部發言人林志潔指稱，鄭正鈐僱外籍移工參加集會活動已明顯違法，今天（27日）將到新竹地檢署告發鄭正鈐違反選罷法與就服法。

    外界質疑國民黨強力動員及租遊覽車前來參加426凱道活動，甚至雇移工湊數。鄭正鈐辦公室26日晚間發聲明稱，針對外界質疑426活動現場有移工參與一事，澄清426活動是民眾自發性參加，活動當天因下雨，支持者向服務團隊索取帽子，便在現場提供物資給自發前來的民眾，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查。經了解，當天部分參與者是持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。

    對於鄭正鈐的聲明，林志潔也再次感謝有熱心朋友用照片打臉鄭正鈐，稱426中午在新竹市南大路彩券行前，現場有人指揮聚集和引導的一群外籍青年（沒有看到有外籍配偶），戴著鄭正鈐的帽子，正要搭車北上，怎麼這麼剛好呢？且當時新竹的天氣不錯，沒有下雨。證實這群外籍移工就是從新竹市搭車被載往台北的。

    林志潔表示，新竹市雙罷免總部將在今天（27日）下午1點10分前往新竹地檢署，告發鄭正鈐邀請外籍移工參與政治活動違反選罷法與就服法。

    疑僱外籍移工參加凱道集會，國民黨新竹市立委鄭正鈐稱是民眾自發性參加，但遭新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，這群外籍青年是從竹市集結上車的，將前往新竹地檢署告發。（照片取自林志潔臉書）

    疑僱外籍移工參加凱道集會，國民黨新竹市立委鄭正鈐稱是民眾自發性參加，但遭新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，這群外籍青年是從竹市集結上車的，將前往新竹地檢署告發。（照片取自林志潔臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播