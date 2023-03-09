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    11歲女童遭堂哥性侵 阿嬤下跪一句話驚呆檢察官

    橋頭地檢署檢察官鄭子薇（右）接受法務部長蔡清祥表揚。（記者錢利忠攝）

    橋頭地檢署檢察官鄭子薇（右）接受法務部長蔡清祥表揚。（記者錢利忠攝）

    2023/03/09 23:33

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部8日表揚榮獲教育部社會教育貢獻獎的橋頭地檢署檢察官鄭子薇，鄭子薇致詞時回想起擔任婦幼專組檢察官期間，曾承辦一起11歲女童遭到堂哥的性侵案，阿嬤見到她竟馬上下跪，還說出一句讓她永生難忘的話，令她震驚許久，為此，她前往性別研究所進修，探討性別平等的重要性。

    鄭子薇曾獲教育部社會教育貢獻獎、行政院全國打詐有功人員獎等多個獎項，她8日在法務部接受表揚時，回想起曾辦過一起婦幼案件，一名11歲女童因為輕度智能障礙，遭到同住的堂哥性侵，阿嬤以證人身分出庭，走到她面前突然下跪，接下來說出的話更讓她震驚。

    「請不要起訴我孫子！」阿嬤跪著拜託，鄭子薇心理受到莫大衝擊，直言沒想到阿嬤的重男輕女，竟然反應在性侵案件上，阿嬤在意的是孫子的未來，還指責孫女不懂事，遺憾的是，孫女最後在家庭壓力下變更口供。她反思許久，為了改變這個狀況，決定報考高雄醫學大學性別研究所，並投身社會公益。

    鄭子薇不僅打擊犯罪，還是高雄市女性權益促進會理事、高雄師範大學通識教育中心兼任講師、內政部防制跟蹤騷擾推動諮詢小組委員，工作之餘，她投入社會教育，積極到各個單位宣導法治與性別平等，營造更多元平等的社會，當面對性別暴力時，也願意求助於司法。

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