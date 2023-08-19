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被害女童「要他關20年」詛咒成真？安親班狼師關了逾9年仍須強制治療

康國書質疑現行評估制度不合理，但高等法院台中分院仍裁定，他應再強制治療1年。（記者張瑞楨攝）

康國書質疑現行評估制度不合理，但高等法院台中分院仍裁定，他應再強制治療1年。（記者張瑞楨攝）

2023/08/19 10:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕現年約54歲的男子康國書，23年前在雲林縣開設安親班並性侵害女童，判刑9年，他於2007年底出獄，到台中市開音樂教室，又對2名女童伸魔爪，法院審理時，受害女童情緒激動地說，「我要他下地獄、我要他關到老，我要他關20年！」，法院判處康男徒刑6年，他於2014年2月入獄，2019年10月縮短刑期服刑完畢，又在監獄的附設醫院內強制治療，但再犯風險沒有顯著降低，康男聲明停止治療，但法院仍裁定他應再強制治療1年。

康男從2014年2月入獄，再加上強制治療，已經長達9年半，他的再犯風險如果沒有顯著降低，有可能一直持續治療，女童當年詛咒「要他關20年」有可能成真，康男則於法院裁定時提出異議，他質疑現行的評估制度，能否正確評斷被強制治療者有再犯危險，他之前被治療師認為是「兒童性侵犯」而非「戀童癖」，但今年的評估卻認為他是「戀童」，且評估僅問及他案發當時想法，沒有詢問現況，即斷定他有再犯危險，顯不合理，且詢問時間短暫、評估方式倉促，執行過程存有瑕疵。

康男強調，他已執行強制治療約5年（包括前案），請審酌治療成效、已執行治療期間，使他早日復歸社區治療，但高等法院台中分院法官仍裁定繼續強制治療1年，至明年8月，這段期間應接受鑑定，評估他再犯風險是否降低。

至於康男侵害女童的案情，判決書指出，康男於2000年間，在雲林縣開設安親班，被控性侵害或猥褻7名女童，當年他被稱為安親班狼師，法院判處徒刑7年8月，他在2007年底出獄之後，到台中市北屯區經營音樂教室，2011年1至2月間，康男伺機猥褻2名女童，其中一位女童下體疼痛，告訴母親而揭發惡行，一、二審都認為缺乏證據證明康男強制性交，僅依強制猥褻罪判刑6年，並應接受強制治療。

康男的犯行，當年引發社會議論，立法院於2013年修正「補習及進修教育法第9條」，明定有性侵害、性騷擾或虐待兒童者，經判刑確定或通緝尚未結案，不能擔任補習班負責人與教師員工。

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