監院彈劾不當接觸富商翁茂鍾 前最高行政法院院長林奇福確定逃懲

前最高行政法院院長林奇福，被監院控與富商翁茂鍾不當接觸；職務法庭二審今維持一審見解，指部分違失行為，因超過10年追懲時效，判決免議；部分行則為因不構成違失，不付懲戒。（資料照）

2024/05/20 20:20

〔記者溫于德／台北報導〕時任最高行政法院前院長林奇福被監察院認定擔任法官時，與佳和集團負責人翁茂鍾不當接觸，審理案件期間又未自請迴避，涉有違失，提起彈劾。懲戒法院職務法庭二審今維持一審見解，指部分違失行為，因超過10年追懲時效，判決免議；部分行則為因不構成違失，不付懲戒，全案確定。

監察院彈劾指出，林、翁有長期的交往情誼及信賴關係，翁曾經多次至林家拜訪，並為其介紹兒女親事。1998年間，翁經營的怡華公司因操作衍生性金融商品交易發生鉅額虧損，遭法商百利銀行（巴黎銀行）追索1000萬美金的本票債權，怡華以該本票是該公司財務經理吳仙富偽造等理由，向地院提起確認本票債權不存在之訴（百利案）。

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該案上訴最高法院，分由林擔任庭長的民事第三庭承審。監察院指林明知悉該案與翁有關，卻未揭露兩人交往事項或自請迴避，參與評議，足以減損人民對司法公正中立形象的信賴。

監察院說，依翁的筆記，百利案上訴最高法院期間，林、翁單獨會面2次，其中1次是密切接觸石木欽（前公懲會委員長）並偕同顏南全（前最高法院法官）告知翁關於百利案訴訟訊息後，另一次在翁至訴訟代理人處拿資料後。

百利案審結後，林、翁兩人單獨會面8次，其中數次於翁拜會石木欽的前後，另受邀球敘、溫泉行程及聚餐4次，及受贈襯衫5次、受贈營養品10次，監察院認定嚴重損害法官職務形象及人民對司法信賴，核有重大違失。

職務法庭一審去年說明，彈劾文指控林收受翁襯衫、營養品等餽贈，又和翁不當飲宴，此部分違失行為成立，但因本案遲滯2022年才送到職務法庭，已超過10年追懲時效，故判免議。

至於監察院指控林審理翁旗下的百利案，未自請迴避，也有違失的部分；一審考量查無林事前知情的證據，且無證據顯示林有違法或迴護的行為，不構成違失，故判不付懲戒。二審今維持一審見解，駁回林奇福與監察院的上訴確定。

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