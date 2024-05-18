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響應新政府打詐 宜蘭信賴之友會攜手縣警局刑大宣導

立委陳俊宇受邀出席反詐宣導活動。（記者王峻祺攝）

立委陳俊宇受邀出席反詐宣導活動。（記者王峻祺攝）

2024/05/18 16:34

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕準總統賴清德520就職，宜蘭縣信賴台灣之友會攜手縣警局刑警大隊，響應新政府堅定打詐、零容忍的優先施政方針，今天在員山鄉成立「打詐神明隊」，舉辦百人反詐騙宣講活動，呼籲民眾提高警覺、首要查證，善用165反詐騙諮詢專線。

宜蘭縣信賴台灣之友會今天偕同立委陳俊宇服務處、宜蘭縣信賴台灣姊妹會及縣警局刑警大隊等單位，在大三鬮慈惠寺觀音佛祖廟舉辦反詐騙宣導，與現場上百名鄉親一起力挺反詐行動。

宜縣刑警大隊長鄭偉豪說，去年刑大與宜蘭各機關、金融機構及超商合作下，成功攔阻302件詐欺案，攔阻金額高達1億多元，今年將繼續配合政府政策，巡迴12鄉鎮市宣講反詐。

鄭偉豪說，詐騙案件為患，對象又以累積較多資產的長者居多，手法多為假扮檢警、假投資等新型詐騙，呼籲民眾若遇疑似詐騙情事務必查證，千萬不要直接匯款或支付現金，可到派出所請員警協助，或善用165反詐騙專線諮詢，避免落入圈套。

宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳說，新型詐騙手法多元，民眾不堪其擾，自己也多次接獲詐團騷擾，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，也期盼藉著巡迴舉辦反詐宣講活動，減少民眾被詐騙上當機會，讓詐團消失無蹤。

立委陳俊宇說，準總統賴清德已強調未來新的打詐法案，將透過加重刑責來嚇阻犯罪，並因應新型態犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，協助檢警調等單位共同打擊詐騙，請民眾和政府一起努力，守護財產安全。

宜蘭縣警局刑警大隊長鄭偉豪率隊到員山鄉宣講反詐。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣警局刑警大隊長鄭偉豪率隊到員山鄉宣講反詐。（記者王峻祺攝）

去年宜蘭刑大與各機關、金融機構及超商合作下，成功攔阻302件詐欺案，攔阻金額高達1億多元，今年將繼續配合政府政策，由刑警大隊長鄭偉豪率隊巡迴12鄉鎮市宣講反詐。（記者王峻祺攝）

去年宜蘭刑大與各機關、金融機構及超商合作下，成功攔阻302件詐欺案，攔阻金額高達1億多元，今年將繼續配合政府政策，由刑警大隊長鄭偉豪率隊巡迴12鄉鎮市宣講反詐。（記者王峻祺攝）

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