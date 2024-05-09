5/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

第113000112期今彩539頭獎頭獎開出1注；第113000038期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/05/09 22:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月9日）開獎的第113000112期今彩539頭獎頭獎開出1注，可得800萬元，由高雄市楠梓區後昌路859號「鑫旺財商行」開出；第113000038期威力彩頭獎摃龜。

第113000038期威力彩中獎號碼為「第一區：10、14、22、29、35、37。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共177注中獎，每注可得4000元；陸獎共1492注中獎，每注可得800元；柒獎共2484注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3798注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9068注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1990注中獎，每注可得100元。

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第113000112期今彩539中獎號碼為「05、06、11、31、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共204注中獎，每注可得2萬元；參獎共7327注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9032注中獎，每注可得50元。

第113000112期39樂合彩中獎號碼為「05、06、11、31、35」，四合共6注中獎，可得21萬2500元；三合共278注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9675注中獎，每注可得1125元。

第113000112期3星彩中獎號碼為「385」，壹獎共66注中獎，每注可得5000元。

第113000112期4星彩中獎號碼為「4843」，壹獎共1注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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