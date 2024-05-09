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涉非法吸金逾5億潛逃泰國 藍海集團女董座李陳妙音押解返台

藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音（中）潛逃泰國，今押解回台歸案。（記者姚介修攝）

藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音（中）潛逃泰國，今押解回台歸案。（記者姚介修攝）

2024/05/09 16:37

〔記者姚介修/桃園機場報導〕藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音和丈夫李長安逃到泰國被列為外逃通緝犯，在台泰合作下，泰國警方昨天逮捕李陳妙音，並於今天（9日）下午自泰國押解回台歸案。

檢調指出，該集團同夥劉威廷和李進倫2013年在台北設立台灣藍海公司，李陳妙音和李長安夫婦2015年邀劉威廷和李進倫共同投資位於曼谷的湄南灣景酒店會所，4人在泰國成立泰國藍海公司。

​調查指出，泰國藍海公司由李陳妙音的印象公司持股51%，台灣藍海公司出資5000萬泰銖（約新台幣4400萬元），李進倫和劉威廷各持股24%、25%，李陳妙音擔任泰國藍海董事長，李進倫和劉威廷擔任公司董事。

​藍海集團自2016年起四處辦說明會，向民眾推銷投資湄南灣景酒店會所，聲稱每年最高可獲得投資本金的4%至6.5%不等報酬，但藍海集團僅給付投資人第1年利息後即無力支付，被害民眾因此報案。

​案發後，高雄地方法院在去年10月依違反銀行法「非法經營收受存款業務罪」判李進倫12年徒刑及劉威廷10年6月徒刑，仍可上訴，但李陳妙音與李長安夫婦已在2019年潛逃泰國，檢方於2021年發布通緝2人，調查局將2人列為「外逃通緝要犯」名單。

​根據調查局發布的罪犯資料明細，李陳妙音及李長安明知藍海地產集團（包含台灣藍海公司、泰國藍海公司）非依銀行法組織登記的銀行，不得經營銀行業務，他們仍基於非法吸收資金的犯意，共同規劃湄南灣景酒店會所投資案。

​調查局指出，自2016年10月至2018年10月間，藍海地產集團共計招攬88人投資，非法收受存款總額合計6億800萬元泰銖。

​在調查局、刑事局和移民署駐泰聯絡官及泰國警方合作下，泰國警方在昨天逮捕李陳妙音，後續依照司法程序進行，在今日下午將她自泰國押解回台歸案。

藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音潛逃泰國，在台泰合作下，泰國警方昨天逮捕李陳妙音，並於9日下午自泰國押解回台歸案。（記者姚介修攝）

藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音潛逃泰國，在台泰合作下，泰國警方昨天逮捕李陳妙音，並於9日下午自泰國押解回台歸案。（記者姚介修攝）

藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音潛逃泰國被逮。（記者姚介修攝）

藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音潛逃泰國被逮。（記者姚介修攝）

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