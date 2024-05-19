為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中人行道爆竹製品引爆 2少年到案稱太無聊惡作劇

警方揪出惡作劇的兩名少年，竟是因為周末晚上太無聊。（民眾提供）

警方揪出惡作劇的兩名少年，竟是因為周末晚上太無聊。（民眾提供）

2024/05/19 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一處人行道昨深夜卻傳出不明物體爆裂事件，警方獲報採證，研判應是煙火爆竹類製品，經過濾監視器鎖定一輛案發時行經租賃車，今天中午也將兩名無照駕駛的少年查緝到案，初步查出兩人犯案動機是周末晚上太無聊，才朝人行道丟爆竹惡作劇。

第五分局指出，該案發生在18日晚間22時59分，民眾報案稱柳陽東街與興安路口疑似有輸電線路災害爆炸聲，經派員前往查處，未發現有輸電線路發生爆炸災害，亦無人員受傷或財損，經搜索確定人行道有一異常物品外觀爆裂，隨即請偵查隊鑑識人員到場採證。

經勘查現場未發現開關、引信、導火索、電線及鋼釘等增傷物，初步排除為爆裂物，且由現場爆炸產生的白煙及爆炸位置遺留之黑色殘跡，以及一個已融化，仍可辨視外觀標籤是花生糖的塑膠罐來看，應是裝入罐內的煙火爆竹類火藥製品。

案經警方過濾可疑人車，發現事發時間點僅有一輛租賃車經過該路口，不久就發生爆炸，進一步鎖定車牌後向車行查詢找到租車民眾，今天中午也將車上兩名少年查緝到案，經查，兩名少年同為17歲，都是國中畢後均未升學的中輟生，昨晚其中一人將家人租的租賃車偷開出門，接著無照駕駛在路上閒晃。

途中兩人將爆竹引燃放在吃完的花生糖塑膠罐中，接著在隨機行經該路口時丟擲到人行道上，進而衍生爆炸聲及火光，而丟擲動機並無恐嚇特定對象，純粹是因為周末晚上太無聊，才會惡作劇玩樂，警方則在訊後將全案依少年事件處理法移送少年法庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
火光片曝！ 熱炒店人行道突傳爆炸聲 疑爆竹類物品放塑膠罐釀禍
2024/05/19 12:16

火光片曝！ 熱炒店人行道突傳爆炸聲 疑爆竹類物品放塑膠罐釀禍
十軍團湖口營區演訓 1中士操作爆裂器材遭炸傷
2024/05/08 10:05

十軍團湖口營區演訓 1中士操作爆裂器材遭炸傷

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
嘉縣煙火工廠爆炸 1工人當場燒成焦屍
2015/05/01 12:51

嘉縣煙火工廠爆炸 1工人當場燒成焦屍
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播