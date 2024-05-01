否認猥褻女法官 法官蔡明宏：誣賴陷害會被上天懲罰

士林地院法官蔡明宏被控非禮女法官與書記官，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

2024/05/01 15:09

〔記者張文川／台北報導〕士林地院法官蔡明宏，被控對同院女法官、書記官「上下其手」，被依強制猥褻罪起訴，全案原由士林地院審理，蔡明宏聲請移轉管轄，高等法院裁准移轉至台北地院審理，北院今首度開庭，蔡明宏堅稱沒有騷擾行為，「誣賴陷害別人的人，是會被上天懲罰的」。

已被停職的蔡明宏，被控於2022年11月，駕車載一名新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側，隔褲碰觸私密處；士檢立案調查後，又查出早在2007年，即有一名女書記官受害，蔡載她上陽明山，涉於車內襲胸、強吻、吮乳，把頭埋在她的雙腿間，為了拖長猥褻時間，還向被害人說「再5分鐘就好」，士檢依強制猥褻罪起訴蔡。

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妨害性自主案件不公開審理。蔡明宏今與辯護律師丁昱仁一起到達北院，蔡明宏於入庭前表示，他還是堅持沒有性騷擾的行為，關於女書記官的部分，在2008至2010年間已經過行政調查，查無騷擾行為，對方先是說她死都不會忘記行車路線及停車地點，還有她夫妻定情的某餐廳，但是經過他的反駁，她又改口說她記錯了。

蔡明宏接著說，女法官的部分，她說他在陽明山前山公園超商買了一杯咖啡，但事後經過調查，購買紀錄證明他沒有買這一杯咖啡；她說他喝完了咖啡後，在車上騷擾她，但他否認後，對方又改變說法，說他是先對她騷擾、再喝這杯咖啡。蔡明宏強調，「前後說法不一、誣賴陷害別人的人，是會被上天懲罰的」。

案件原本由士林地院審理，但蔡明宏在士院當法官逾30年，當過審判長、庭長，長期與法官多有往來，也有特別緊密的業務關係，確實有難以期待審判公平的理由，裁准其聲請，移轉至台北地院審理。

行政調查方面，司法院人事審議委員會認為蔡應受懲戒，今年2月移送監察院，監察院3月12日通過彈劾，移送懲戒法院審理；此外，士院還查出蔡明宏於2004年至2010年間，還涉性騷擾3名同院女同事，再次移送司法院，人審會3月6日第2度將他移送監察院。

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