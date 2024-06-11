Abc牙醫聯盟疑涉無照密醫看診 高市衛局：開罰並移送檢調

連鎖Abc牙醫聯盟旗下多家診所，遭檢舉有無照密醫看診。（擷取自Abc牙醫聯盟網站）

2024/06/11 11:49

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣最大牙醫集團「Abc牙醫聯盟」今（11）日爆出涉嫌聘用13名密醫看診、詐領健保費牟利至少4000萬元，對此，Abc 發聲明全力配合司法調查，高市衛生局表示，2019年及2023年分別接獲檢舉稽查，分別開罰3萬及10萬元，同時函移送地檢署偵辦。

Abc牙醫聯盟是在南台灣有「牙醫教父」之稱的謝尚廷創辦，今遭週刊報導，去年3月高市衛生局接獲檢舉前往聯盟旗下的鳳山診所稽查，當場查獲無照的洪姓密醫正在替病患治療蛀牙，高雄地檢署隨後展開調查，發現聯盟旗下包括鳳山診所、聯盟牙醫診所、維泰牙醫診所等6名高階主管涉嫌聘用13名密醫看診，密醫多半是海歸學生背景，就讀學校多數為不符合教育部採認標準。

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對此，衛生局回應，2019年、2023年分別接獲民眾陳情檢舉Abc聯盟牙醫診所，均「依法稽查並主動移送」地檢署偵辦；有關PGY訓練之適法與否均依衛福部相關規定釐清辦理，全案現由司法偵辦中。

衛生局說明，2019年12月10日接獲民眾檢舉，經無預警稽查，查有違反醫師法事證，併依違反醫師法第28-2條處3萬元罰鍰。2023年3月7日再接獲民眾檢舉，於無預警稽查之下，當場發現未具牙醫師資格員工執行醫療業務，違反事證明確，依法處分10萬元罰款，併於3月27日主動函移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

Abc牙醫聯盟稍早聲明指出，Abc聯盟旗下多家診所皆為醫策會2年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫PGY之合格訓練機構，曾依據實習醫師制度實施要點，提供國內外醫學大學畢業且通過第一階段牙醫師考試合格醫師進行臨床實習。

Abc表示，主治醫師指導實習醫師進行醫療業務的部分，如有逾越法令，我們必當配合司法，並負起責任！自從檢調開始調查，機構了解海外醫師在診所的實習，在法令上尚有疑慮，所以從去年便不再從事實習醫師的訓練。目前全案正處於司法調查階段，內部會全力配合司法的調查工作，並願意遵守檢察官的指示。

Abc鳳山牙醫診所去年3月衛生局人員當場查獲無照密醫看診。（擷取自Abc牙醫聯盟網站）

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