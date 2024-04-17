法官蔡明宏涉猥褻審理中...司法6巨頭因這原由被告發

有被害人指士院前後三任院長陳宗鎮、吳水木、吳景源，以及司法院前後院長賴英照、謝在全、賴浩敏，未追究蔡明宏（見圖）的刑事責任，決定告發。（資料照）

2024/04/17 09:17

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院前審判長蔡明宏（停職中），對同院女法官、書記官「上下其手」，犯行橫跨16年，檢方依強制猥褻罪將蔡起訴並建請士院加重其刑；另經士院清查，又發現有3名女同仁受害，已交由檢方偵查。除此之外，時任3名士院院長、3名司法院長等共6巨頭，則被當事人指未追究蔡的刑責，另案被告發。

鏡週刊報導，被告發的對象包括士院前後三任院長陳宗鎮、吳水木、吳景源，以及司法院前後任院長賴英照、謝在全、賴浩敏；這6名司法高官遭被害人指包庇蔡的刑責，告發涉嫌「隱匿證據且濫權不追訴罪」。

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蔡明宏被控2022年11月間，載一名新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側，並隔褲碰觸私密處，涉性騷擾。

士檢偵查時，也查出早在2007年即有一名女書記官受害，蔡當時載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再5分鐘就好」。全案已於去年12月起訴，由士院審理。

然蔡明宏認為士院對他存在偏見，也對他預設立場，若繼續由士院審判，並不公平，無法期待士院對他有公平的審判，故聲請移轉管轄至台北地院。

高等法院指蔡明宏在士院任職長達30年，並曾任審判長、行政庭長等職務，與士院庭長、法官多有往來，可見蔡與士院曾有特別緊密的業務關係，並考量蔡曾被士院聲請個案評鑑，已裁定全案移轉由北院審理。

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